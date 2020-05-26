滙豐長者客戶以銀聯櫃員機扣賬卡在內地提款　可獲豁免手續費

滙豐宣布，65歲或以上的香港個人銀行客戶於中國內地使用滙豐銀聯自動櫃員機扣帳卡，通過滙豐集團及銀聯自動櫃員機網絡提取人民幣現金可獲豁免提款手續費。作為2019冠狀病毒紓困措施之一，有關安排將由今年6月1日至今年8月31日期間生效，合資格客戶無需登記即可享優惠。

此項計劃讓香港長者毋須繳付提款手續費，便可在內地近90萬台連接銀聯的自動櫃員機（包括由滙豐集團運營的自動櫃員機）提取現金。在廣東或福建省養老並領取綜援的長者客戶將最能受惠。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，豁免現金提款手續費是該行對客戶的一點支持，特別是在疫情下未能如常往返香港及內地、長居內地並領取綜援的長者客戶。

根據客戶提取的人民幣金額，有關款項將會以該行（如通過滙豐集團的自動櫃員機網絡進行交易）或銀聯（如通過銀聯網絡進行交易）在交易日釐定的匯率兌換為港元等值，在客戶的港元帳戶中扣除。

滙豐提醒，如需在內地提取現金，客戶需要啟動自動櫃員機卡之海外自動櫃員機每日提款限額。客戶透過滙豐集團的自動櫃員機網絡提款，所有提款手續費將會自動豁免。若透過非滙豐集團營運、接通銀聯網絡提款機提款，當地銀行或會徵收附加費。