【持續更新】恒生指數4連升　全日揚40點　美團再破頂

道指連升三日，收升527點，港股跟隨外圍向上。

【16:19】港股連升4日

恒指收市報24366點，升40點；國指收市報9967點，升不足1點。

美團（3690）走勢可以說是勢不可擋，今日再創新高，並以全日高位收市，報164.2元，升5.7%，阿里（9988）升0.7%，收市報211元，騰訊（0700）升0.6%，收市報435元，小米（1810）跌0.8%，收市報12.66元。

不過港交所（0388）卻低收，收市報292元，跌0.1%，滙控（0005）升1.8%，收市報38.85元，渣打（2888）跌4.3%，收市報41.5元，東亞（0023）升0.7%，收市報17.44元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升0.4%，收市報37.35元，保利物業（6049）跌2.3%，收市報88.5元，鑫苑（1895）跌1.2%，收市報2.42元，至於配股集資的永升（1995）跌4.4%，收市報12.1元。

【15:03】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2919點，跌4點或0.1%，深成收市報11139點，升30點或0.3%，滬深300收市報3982點，跌1點或0.04%，創業板收市報2151點，升8點或0.4%。

【14:58】亞太區股市普遍高收

亞太區股市高收，日股升81點或0.4%，收市報22695點，澳洲ASX 200指數最新報5991點，升50點或0.8%，台灣加權指數最新報11393點，升73點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2151點，升4點或0.2%。

【13:51】宏安地產午後股價瀉逾6成

宏安地產（1243）午後股價暴瀉，曾低見0.32元，最新報0.34元，跌61.4%，最成交1.23億元。

【12:19】恒指半日跌27點

恒指半日跌27點，中午收市報24298點；國指中午收市報9943點，跌24點，成交額為729.3億元。

科技股升勢持續，美團（3690）升4.3%，中午收市報162元，阿里（9988）升0.2%，中午收市報210元，騰訊（0700）跌0.05%，中午收市報432.4元。

近期強勢的港交所（0388），今日掉頭向下，中午收市報291.4元，跌0.3%。其他金融股方面，滙控（0005）升1.6%，中午收市報38.75元，渣打（2888）升2.3%，中午收市報40.7元。

內房股方面，宣布配股集資逾78億元的萬科（2202），半日升0.8%，中午收市報26.45元，碧桂園（2007）無升跌，中午收市報9.92元，恒大（3333）半日升2.2%，中午收市報17.78元。

至於昨日大升的五菱（0305），中午收市報0.475元，升55.7%。

【11:55】上證半日跌6點

內地股市走勢個別，上證中午收市報2917點，跌6點或0.2%，深成中午收市報11115點，升7點或0.1%，滬深300中午收市報3977點，跌6點或0.2%，創業板中午收市報2145點，升2點或0.1%。

【11:06】港股倒跌近百點

港股倒跌，恒指最新報24230點，跌94點；國指最新報9921點，跌45點。

【10:40】內地航空股向下

美國從本月16日起，禁止內地航班前往美國，南航（1055）跌0.3%，最新報3.41元，東航（0670）跌0.7%，最新報2.79元，國航（0753）跌1%，最新報4.91元，國泰（0293）升2.8%，最新報8.49元。

【10:12】港股升幅收窄

恒指升幅收窄，最新報24400點，升75點，國指最新報9975點，升8點。

【10:10】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日本股市最新報22656點，升42點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5969點，升27點或0.5%，台灣加權指數最新報11346點，升26點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報2166點，升19點或0.9%。

【09:27】內地股市高開 滬深300直迫4000點

內地股市今日高開，上證最新報2931點，高開8點或0.3%，深成最新報11146點，高開37點或0.3%，滬深300最新報3998點，高開14點或0.4%，創業板最新報2150點，高開7點或0.3%。

【09:28】美團升近6%

港股今早高開318點或1.31%，報24643點；國指開市升104點或1.05%，報10072點。

騰訊（0700）升0.55%，報435元；滙控（0005）升1.96%，報38.9元；友邦（1299）升3.46%，報73.3元，中移動（0941）升0.63%，報55.3元；阿里巴巴（9988）升1.6%，報213元；美團點評（3690）升5.6%，報164元。