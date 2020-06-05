俄油企Rosneft調整旗下石油貿易業務架構

在2020年2月美國實施制裁後，俄羅斯最大石油企業俄羅斯國家石油公司（Rosneft）關閉了石油貿易子公司Rosneft Trading SA，但目前已經成立了一家新的石油貿易公司Energopole SA。

《財聯社》6月4日報道，美國財政部2月18日宣佈，對Rosneft下屬的石油貿易公司Rosneft Trading SA實施制裁。美國指責這家公司與委內瑞拉總統馬杜羅和國營委內瑞拉石油公司（PDVSA）保持著關係。

Rosneft Trading SA成立於2011年，在瑞士註冊，負責俄羅斯石油公司的海外項目。美國稱該公司幫助委內瑞拉運輸及銷售原油。

2020年全球石油需求或因疫情減少。（Reuters）

消息人士對《路透》表示，Energopole SA將承擔Rosneft Trading SA先前履行的主要職能，向俄羅斯石油巨頭Rosneft的煉油廠和歐洲的一些貿易業務供應產品。

Rosneft的一位代表表示，Energopole SA是Rosneft的100%子公司，與Rosneft Trading SA沒有任何關係。Energopole在瑞士註冊並遵守適用法律。Energopole不打算與南美國家開展任何業務。

Rosneft此前表示已終止其在委內瑞拉的所有業務，並出售了與其在委內瑞拉的業務有關的資產，以維護股東利益。

瑞士聯邦商業登記局網站顯示，Energopole於3月31日在日內瓦註冊，在此之前該實體被稱為Rosneft European Services Group SA。

消息人士稱，Energopole剛開始運營，目前仍在與銀行和交易對手進行清算程式。Rosneft Trading的一些前團隊可能會遷至Energopole，但其中一半，特別是管理層，預計不會為新實體工作。