煤氣：過往經濟差曾停發紅股　改為20送1是正確決定

中美貿易戰、新冠肺炎疫情及社會運動三面夾擊下，香港經濟前景陷入陰霾，香港中華煤氣﹙0003﹚常務董事陳永堅認為，現在本港訪港旅客大減及市民減少外出用餐，令餐飲、酒店等工商用氣量減少，導致本港首季售氣量下跌了4%，但他相信這只是暫時的影響，未來業務將會逐漸改善，估計全年香港售氣量按年跌2%至3%。

國家石油天然氣管網公司去年12月正式成立，陳永堅期待國家管網可以盡快開放，讓公司透過管網向第三者採購，將可降低採購成本，同時做到「液來氣走」，把買到的天然氣送到缺氣的地方。

對於疫情影響煤氣內地燃氣業務銷售，煤氣執行董事暨公用業務營運總裁黃維義估計隨著內地工廠逐漸復工，可帶動今年全年內地總售氣量按年上升4%，有信心在2021年重拾往年的雙位數增長。

陳永堅（圖右）說內地早前下調上游氣價，將助公司減輕毛利壓力，估計今年內地售氣單位毛利將維持約每平方米6毛人民幣。(資料圖片)

盡可能為股東拿到好的股息

今年3月煤氣公布業績時，公司改為每20股送1紅股，而不是以往的每10股送1紅股，陳永堅坦言會盡可能為股東拿到好的股息，但因新冠疫情爆發，公司因應業務需要及盈利情況，決定採取審慎做法，而在過去沙士時及2009年雷曼事件時，公司均有停發紅股，認為是次決定正確。

被問及會否有回購計劃，黃維義坦言煤氣有不少現金需要使用，暫沒有回購計劃，也未有任何私有化港華燃氣（1083）及整合資產的計劃。他又指在去年煤氣已把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.1仙，加幅為4.4%，當時承諾了未來兩年不再加價，目前討論加價是言之過早。