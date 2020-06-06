美5月就業數據理想道指揚逾829點　官方﹕失業率被低估實為16.3%

美國三大指數在周五均報捷，其中道瓊斯指數曾揚逾千點，納斯達克指數則創下歷來新高。美股上揚與上月當地就業數據遠優於預期不無關係，美國總統特朗普更指出，當地經濟正經歷V型反彈，預料當地7至8月經濟非常理想。正當市場人士對經濟前景更有估信心之際，當地勞工統計局卻指出，統計人員並無將「暫時停薪留職」個案列入失業人員，以致失業率被低估，所以該月失業率應為16.3%而非13.3%。

道指收市報27110點，升829點或3.2%，標普指數收市報3193點，升81點或2.6%，納指收市報9814點，升198點或2.1%。

個股方面，波音為表現最佳道指成份股，彈升11.5%，能源股埃克森美孚升8.1%，金融股方面，摩根大通升4.5%，蘋果升2.9%。航空股亦上揚，聯合航空升8.5%。

回歸在即 網易彈升5%

至於即將以第二上市形式於本港掛牌的網易（9999），其在美國ADR收市價揚5%，即將在下周來港招股的京東，升4.5%。

美國在周五公布5月份就業數據，其中新增非農業職位250萬份，市場人士原來預期減少750萬份，其中休閒及接待業職位增加，接近當月新增職位一半，失業率則由4月的14.7%降至13.2%。不過時薪卻下跌1%，市場人士原來預期增加1%。

不過其後美國勞工統計局指出，因統計過程出錯，將5月失業率由原先公布的13.3%，修正為16.3%。美國財經頻道《CNBC》引述統計局指出，統計人員並無將「暫時停薪留職」個案列入失業人員，以致失業率被低估；又指出4月的統計數據出現同樣的錯誤，修正後當地4月失業率由14.7%升至接近20%。

統計局又指出，截至5月中旬當地失業的2,100萬人中，有1,500萬人屬停薪留職，為有紀錄以來最高。