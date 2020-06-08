內地數字貨幣研發眾口交譽　深圳等4城先行測試

人民銀行數字貨幣具有不可輕易複製、發行成本低、交易便捷等優點，與主權貨幣可以形成相輔相成的關係。

《人民日報海外版》報道，近日，西班牙《國家報》在題為《中國加快推行數字貨幣》的報道中指出，2020年4月底，中國央行宣佈數字貨幣先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。領先世界推行數字貨幣，中國在這一技術上取得了飛躍發展。

中國央行主導數字貨幣研發。（視覺中國）

秘魯《21世紀報》報道稱，中國人行發行的數字貨幣具有可追溯性，可以有效打擊洗錢等非法犯罪活動。數字貨幣的廣泛推行，將會方便人們日常的金融交易活動。人們無需親自去銀行排隊，就可完成交易。

西班牙《真理報》指出，中國開闢了國家法定數字貨幣的道路。中國人行的數字貨幣將動搖美元在國際結算體系裏的霸權地位。中國發行法定數字貨幣是鋭意進取、勇於創新的表現。

報道稱，自2014年至今，人行研究發行數字貨幣已有6年。人行推出的數字貨幣是基於區塊鏈技術推出的全新加密電子貨幣體系，有利於人民幣的流通和國際化。中國互聯網科技尤其是區塊鏈技術的發展為數字貨幣提供支撐。2016年，中國國務院印發《「十三五」國家資訊化規劃》，將區塊鏈列入國家資訊化規劃，並將其定為戰略性前沿技術。近年來，區塊鏈行業內出現的一些亂象得到有效規範，區塊鏈技術日益成熟。這為數字貨幣的研發創造了有利條件。數字貨幣成為區塊鏈的一個重要應用場景。