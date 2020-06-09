股神巴菲特清倉後3星期　航空股全面升空　變相損失27億美元

被喻為「股神」的巴菲特（Warren Buffett）在5月份清倉拋售了美國四大航空公司的股票，這使其在過去三周時間，錯失了這些公司股價飆升所帶來的27億元（美元‧下同）市值增長。

綜合媒體6月9日報道，在短短幾周時間裏，由於拋售標普500指數航空股，導致由巴菲特掌舵的巴郡，蒙受了數十億元的賬面損失。與此同時，散戶投資者和交易員則從他的恐慌性拋售中獲得了豐厚的回報。

巴菲特清倉多年所持業股票，引發市場關注。（Reuters）

在過去的三周，巴菲特錯過了達美航空公司、聯合航空公司、美國航空公司和西南航空公司股價飆升所帶來的27億美元市值增長，他在5月份清倉拋售了這些公司的股票。據《Investors Business Daily》對標準普爾全球市場情報，和MarketSmith提供的截至3月31日和5月份的巴菲特所持倉位數據進行了分析，從而得出了這一數字。

從5月1日開始，也就是巴菲特清倉出售航空公司股票的前後，錯過了19億元收益。這只是他在2020年中面臨的眾多令人頭疼的問題之一，這些問題使其在這一年裏表現慘淡。

與此同時，散戶投資者則拿到了「高分」，這提醒投資者要麼應該選擇正確的時機進行投資，要麼設法找到真正的能夠承受經濟週期的長期贏家。

美股自疫情以來觸底後，已反彈超五成。 （新華社）

按追蹤航空股的交易所交易基金Global Jets ETF衡量，航空公司的股價在5月15日跌至穀底，隨後在短短三周時間飆升了67%，而這一底部是在巴菲特5月初宣佈拋售全部航空股頭寸的幾周以後形成的。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司此前一直都是航空公司的大投資者：持有多家航空公司10%或更多的股份。

U.S. Global的首席執行官弗蘭克·霍姆斯（Frank Holmes）表示，巴菲特也是人，他錯過了航空股的大漲。

資產管理公司費雪投資（Fisher Investments）CEO肯-費雪（Ken Fisher）在接受印度電視頻道採訪時則指出，巴菲特在新冠肺炎（COVID-19）疫情危機期間袖手旁觀，很可能和他的年齡有關。他表示，和其他最著名投資大佬一樣，隨著年齡的增長，89歲的巴菲特變得更加謹慎。

特朗普（Donald Trump）亦在日前的一發佈會上表示，即便是像巴菲特這樣的人偶爾也會犯錯誤，他應該繼續持有航空股，因為股價已經漲破了天花板。

時間或能證明，巴菲特清空航空股可能是正確的選擇。（Reuters）

受疫情影響，標普500指數在3月份觸及低點，而航空股的強勁反彈則是推動該指數從這一低點反彈的關鍵因素。航空股是標普500指數工業板塊的一部分。

與3月份觸及的低點相比，追蹤工業股的交易所交易基金Industrial Select Sector SPDR ETF已經累計上漲了53%，這使其成為標普500指數11個板塊中從低點反彈的表現第三好的板塊，遠遠超過了標普500指數從低點上漲43%的速度。

標普500指數成分股航空公司的股價表現令人感到驚喜。自5月15日以來，聯合航空公司和美國航空的股價都已經翻了一番以上。因此，自5月15日以來，巴菲特已經由於拋售這兩隻股票而分別錯過了價值近5億美元和4億美元的反彈。

巴菲特直言，他看不清航空公司的未來。（AFP）

達美航空股價續攀升

巴菲特在達美航空身上的失手則更令人痛心，因為他持有該公司的股份更多。自5月15日以來，他出售的近7,200萬達美航空股票的價值攀升了10億元以上。

巴菲特這位耐心十足的投資巨擘清倉拋售了標普500指數航空股，那麼誰在買入該行業，霍姆斯稱，對衝基金和機構是美國Global Jets ETF的早期買家。在這種交易中，投資者在買入ETF的同時做空一家實力較弱的航空公司。這種交易表明航空旅行將可生存下去，哪怕從單個的公司來看，有些航空公司正面臨著困境。

在U.S. Global Jets ETF於2016年推出時，流入這個交易所交易基金的資金有一半以上來自對衝基金，另外25%的資金來自價值投資者，其餘來自散戶投資者。但在今年，情況發生了逆轉。

分析師料航空股股價續向下

霍姆斯稱，在目前流入該基金的資金中，大約有一半來自更年輕的散戶投資者。在疫情環境下，股市的表現激發了年輕投資者開設在線經紀賬戶的興趣。雖然巴菲特看到了航空公司的痛苦，但這些年輕投資者則看到了機會。

據在線交易平臺Robintrack提供的數據顯示，美國航空和達美航空都是Robinhood賬戶持有者持有的前五大資產。

儘管如此，巴菲特肯定有可能最終證明自己是正確的，因為他著眼於長線投資。雖然復甦的跡象正在顯現，但航空公司的全面復甦可能還需要數年時間。分析師認為，聯合航空2023年的預期每股收益只有8.15元，僅相當於2019年的三分之一。而且，所有主要航空公司的股價2020年仍將下跌29%或更多。