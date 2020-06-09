金價5年後每盎司高見達萬美元？　《貨幣戰爭》作者細數三大原因

黃金為今年最佳投資產品之一，著名投資人、《貨幣戰爭》作者瑞卡茲（Jim Rickards）表示，黃金價格從2011年熊市的每盎司1,050元（美元‧下同）的價格宣吿探底結束，現時正在第三波大牛市中，三大主要利好因素驅動下，黃金或達每盎司上萬元。

《騰訊證券》引述瑞卡茲發表的文章指，許多專家都相信，金本位是結束於1971年8月15日，然而，事情遠沒有那麼簡單。

瑞卡茲預料，5年後金價每盎司可升穿1萬美元關口。（資料圖片）

瑞卡茲表示，黃金依然是大宗商品之一，但經濟學已經向它關上了大門。很自然的結果之一就是，現在大多數人其實都不真正瞭解黃金。

現在，黃金可以自由交易，其價格也會有自己的牛市和熊市，而這些在金價固定的金本位時代完全是不可想像的。

認為目前升勢只屬剛開展

瑞卡茲指出，現在，第三波大牛市正在進行當中。這一波牛市開始於2015年12月16日，2011年以來的熊市以每盎司1,050元的價格宣吿探底。從那時到現在，金價已經上漲了65%。四年多就漲了65%，已經相當不錯了，但是這進展與曾經的2,200%和760%相比，其實還只是萬里長征的第一步。

目前，金價大約在每盎司1,700元附近，瑞卡茲認為，而在三大主要利好因素驅動下，它很容易就可以突破2,000元，甚至走向更高。

瑞卡茲認為有三大因素推動金價上揚。（資料圖片）

三大因素推動金價上揚

第一個因素就是，美國在新冠肺炎疫情爆發後，為了救援金融市場投資者海量印鈔，這必然損害全球對美元的信心。如果各國央行被迫使用黃金作為恢復信心的支撐點，那麼金價將會輕鬆突破1萬美元。金價的任何走低實質上都將迫使各央行減少貨幣供應，而這就將造成嚴重的通貨緊縮。

第二個因素則是來自牛市本身的延續。僅僅按照前兩次牛市的平均時間和漲幅來計算，這第三次牛市就足以讓金價在2025年漲至至少1.4萬元。

第三個因素是新災難下可能發生的恐慌買進。比如，疫情二次爆發，一隻黃金ETF崩潰，紐約商品期貨交易所真正要求以實體黃金交付，或者拜登勝選，這些都可能成為導火索。然而目前，黃金市場的定價根本沒有將前述的任何一點納入考慮。

這三者當中只要有一者能夠落到實處，就足以帶來十分可觀的進展，而若是三箭齊發，效果可想而知。甚至，還不能排除未來有第四個，乃至第五個利好出現的可能性，金價幾乎是必定要向著2,000元、3,000元，乃至更高的目標，沿著前面描述的軌跡不斷上行。