畢馬威報吿稱2019年中國對澳洲投資下降近60%

英國《路透》報道，根據國際會計師事務所畢馬威（KPMG）與悉尼大學聯合發佈的一份報吿內容顯示，2019年中國對澳洲投資額為34億澳元，下降幅度為58.4%並創下自2007年以來新低。

報吿還指出，2019年中國在澳洲的投資交易數量下降43%，即從2018年的74筆降至42筆，這其中規模最大的一筆交易是蒙牛乳業以15億澳元的價格收購澳洲嬰兒食品廠商貝拉米（Bellamy's Organic），佔中國全年對澳投資總額的43.7%。

對此畢馬威澳洲分公司亞洲業務主管弗格森（Doug Ferguson）在一份聲明中表示，中國企業自2008年以來累計向澳洲投資超過1,070億美元，這些資金對當地經濟增長起了非常重要的推動作用，但新的投資正在放緩並且預計未來一年將持續低迷。

報吿作者、悉尼大學的中國商業和管理教授Hans Hendrischke指出，2019年中國對澳洲海外直接投資降幅高於中國對美國等其他西方國家的投資降幅。

中澳兩國關係近些年整體上呈現惡化態勢。（Reuters）

目前中澳關係處於惡化過程中。5月6日，中國文旅部發布針對澳洲旅遊警吿並呼籲中國公民切勿前往該國旅遊，原因是「澳洲國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升」，此舉是繼中國對澳洲的大麥和牛肉採取進口限制後又一舉動。

另一方面，根據澳洲統計局6月3日公佈的數據顯示，經季節性調整後，2020年第一季度澳洲國內生產總值（GDP）按月下降0.3%，系近29年以來首次出現的衰退，預計全年經濟增速將放緩至1.4%。

此外根據該部門2019年中旬公佈的數據顯示，過去一年有超過143萬遊客從中國來到澳洲，佔澳洲國際遊客總數近15%。