中國商務部﹕外貿面臨前所未有挑戰　推出措施助企業渡難關

中國商務部外貿司副司長張力表示，當前境外疫情仍在蔓延，近期新增病例數仍在增加，世界經濟受到嚴重衝擊；一些國家和地區逐步解封，但需求恢復仍然需要時間，全球貿易的不確定性因素顯著增多，中國外貿發展面臨的挑戰前所未有。

《路透》報道，張力在商務部網上專題新聞發佈會上並稱，下一步，將繼續採取積極措施，幫助外貿企業渡難關、保市場、保訂單，保障產業鏈供應鏈穩定，在網上辦好第127屆廣交會，支持加工貿易出口轉內銷，加快跨境電商等貿易新業態發展，積極擴大進口，推進貿易高質量發展，全力以赴完成進出口促穩提質目標任務。

張力稱，前期商務部從減輕企業負擔，幫助開拓市場，緩解融資困難，提高貿易便利化水準等方面，積極推動出台支持舉措，幫助企業渡過難關。

他並介紹，要努力優化國際市場佈局，2020年前五個月，東盟成為中國第一大貿易夥伴，明顯好於與傳統市場的貿易。大力培育貿易新業態新模式方面，近期，國務院批准新設第五批跨境電商綜試區，綜試區範圍增加至105個，跨境電商、市場採購貿易等新業態新模式成為外貿發展的新亮點。

與此同時，很多地方積極採取幫扶措施，一批企業危中尋機，抓住市場上對居家健身、線上辦公等方面的需求，跑步機、家用列印機等產品的需求均大幅增長。