貿發局梁國浩：疫情下危機並存　推創業日助初創覓商機

貿發局今日舉辦第三屆初創企業培育計劃「創業快綫」決選，決選變陣進行線上同步直播，並增設「創業快綫 - 我最喜愛的初創」獎項，由網民一人一票投選心頭好，最終由MICology Limited贏得此獎項。

決選優勝者包括：Arical、Arovia Hong Kong Limited、Bug Bros Biotech、Gense Technologies、ImBee、Inovo Robotics、Open Ocean Engineering Limited、Return Helper Limited、Shopkyo、SPES Tech Limited及酒世界交易平台。

貿發局助理總裁梁國浩說，環球經濟不明朗，初創企業首當其衝，但有危總會有機，疫情帶來商業及消費新常態，傳統企業更容易接受新概念。貿發局會全力支持初創企業，讓他們在「疫」境中繼續拓展商機，並向國際買家推廣香港在創新科技的優勢。

貿發局將為優勝初創安排一系列交流、考察及推廣活動，讓他們與潛在投資者、買家和合作夥伴會面。這些活動包括「亞洲金融論壇」、「香港春季及秋季電子產品展」、「香港國際醫療及保健展」等，讓初創企業踏上世界舞台，汲取實戰經驗。

此外，香港貿發局將於7月中舉辦「創業日」，亦會在多個在港舉行的國際商貿展覽上設立「初創專區」，協助初創企業接觸來自世界各地的買家和供應商，締造建立合作夥伴機遇。