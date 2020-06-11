特斯拉股價升穿1000美元　成全球市值第一大汽車公司

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）股價收升8.97%，報1,025美元，市值達1,900億美元，成為了全球市值第一大的汽車製造商，超越日本豐田汽車公司。

今年至今，特斯拉漲幅已來到 125%。特斯拉股價的飆升意味著，該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）可能會從與公司市值掛鈎的股權激勵計劃中獲得另一筆獎金。

特斯拉市值「火箭上天」， 馬斯克有望獲價值不菲的期權獎勵。（AP）

韋德布殊證券公司（Wedbush Securities）公佈了一份看好特斯拉的研究報吿，該行認為，特斯拉中國工廠有望在第一年達到10萬的交付量，將特斯拉股價維持中性評級，同時將目標價自800美元上調至1,000美元，並稱其股價可能會有「更大的上漲空間」。

有業內專家指出，特斯拉銷量暴漲的主要原因是缺乏競爭對手，30萬元純電動汽車、國際品牌、科技背書、超跑定位等因素，導致在目前很難找到第二款同類型產品。

此前馬斯克向員工表示，現在是時候該讓特斯拉Semi商用卡車「批量生產」了。

特斯拉5月份在華銷量居新能源市場第一名。（新華社）

路透社報道，一封電子郵件顯示，馬斯克沒有具體說明提高Semi商用卡車產量的時間框架。對於推特上有關Semi卡車產量郵件外泄的報道是否準確的提問，馬斯克曾在社交平台發文，作出了肯定的回答。

另外，投資者還預計馬斯克將會推出新的「百萬英里」電池技術，為未來的特斯拉汽車提供更長的壽命、更低的成本和更好的續航裡程。

馬斯克曾在此前表示，特斯拉正在尋找在美國其他州建設新工廠的地點，並暗示德克薩斯州可能是候選地點之一。同時，俄克拉荷馬州和其他州也正在試圖爭取這項投資。

2017年，當馬斯克公布未來主義的電池動力Semi卡車原型時，他表示這款8級卡車將於2019年投產。最近他則表示，該車型將在2021年之前投入批量生產。