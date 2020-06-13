特朗普封鎖遇尷尬　華為︰美國仍需為5G專利付費

6月13日消息，對於供應鏈被封鎖的消息，中國華為官方表示，這不會也不可能影響美國企業為5G專利付費。

綜合媒體6月13日報道，一項研究報吿顯示，在專利發明中，有6家公司所佔的專利比例超過了80%，其中，華為在5G技術中擁有最多的專利。

華為官方Twitter日前轉發報道稱︰「是否需要證據表明民族主義在科技行業不起作用？80％的5G專利由6家公司擁有 ，而華為是領先者，只有1家是美國的。所以，儘管努力砍掉華為的供應鏈，但美國將繼續為IP知識產權付費。」

「即使他們選擇其他公司來建設5G基礎設施，他們仍然要付錢給這家中國公司，因為華為在開發5G技術方面做出了智力貢獻。」市場研究公司GreyB Services Pte負責人Deepak Syal表示。GreyB Services Pte與另一家市場分析公司Amplified AI共同進行了這一5G專利研究。

美國加強了針對華為的晶片出口限制，中美關係再遇難點。（Reuters）

值得一提的是，目前在全球5G標準必要專利（SEP）聲明中，中國公司的份額整體佔了34%，位居全球首位。涉及5G的專利有很多，這裏說的SEP是標準、必要專利，意味着是不可少的，繞不開的，此類高價值5G專利才是關鍵，是衡量一個國家以及企業在5G專利中的實力的關鍵。

華為副總裁魯勇曾接受採訪時表示，華為在標準的專利方面應該是提供了16,000多個5G標準體驗，換成A4紙將近10米高。華為5G專利全球排名第一名，佔比達到20%。美國的所有企業的5G核心專利的佔比不到15%。