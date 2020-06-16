畢馬威報告︰收入下降、信貸減值成本上升　對銀行盈利構重大影響

畢馬威發表第32期年度《香港銀行業報告》，指儘管2019年整體經濟環境充滿挑戰，但香港銀行業仍舊展現出良好的抵禦能力。畢馬威又稱，銀行業需要專注於成本管理及增強韌性，以應對新冠疫情對財務業績及營運模式帶來的影響。 同時，隨着虛銀正式開業，可能會導致銀行爲了吸引定期存款而展開價格競爭。

貸款和墊款首次達10萬億元

報告顯示，所有持牌銀行的總資產在2019年增長4.8%至21萬億元，其中貸款和墊款增長6.4%（2018年：3.5%），首次達到10萬億元。所有持牌銀行在扣除減值準備前的經營利潤由2018年的2,760億元增長4%至2,870億元。受客戶存款利差擴大所帶動，2019年所有受訪持牌銀行的平均淨息差增長了13個基點至1.79%，其中資產總額最高的10家本地註冊持牌銀行的平均淨息差上升了2個基點至1.71%。受訪持牌銀行於2019年的信貸質素亦保持强勁，貸款減值比率從0.51%輕微改善1個基點降至0.50%。

畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管合夥人馬紹輝表示，縱使銀行於2019年在運作上遇到困難，但整體表現基本良好，盈利能力亦有所上升。踏入2020年，由於新冠疫情爆發及宏觀經濟存在不確定性，銀行要面對收入下降及無可避免的信貸減值成本上升對銀行盈利能力產生的重大影響。不少銀行需要將利用成本管理作為提高利潤的首要對策，以保持其盈利能力。

料虛銀存款總額佔比2%至%

與此同時，香港第一間虛擬銀行已正式投入服務，其餘七間亦將於短期内開業，預計將在價格上與傳統銀行展開競爭以吸引客戶及存款，並預期將推高融資成本。當所有虛擬銀行全面營運，就可能會導致銀行爲了吸引定期存款而展開價格競爭。儘管如此，由於虛擬銀行的存款總額佔總存款餘額的比例相對較小，預計大約佔總餘額的2%至3%，因此對整體利潤率造成的壓力至少在短期内不會太大。