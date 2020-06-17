富達環球退休調查：37%香港人極度需要改善退休準備

富達環球退休調查公布最新調查結果，發現香港的退休準備中位數，較其他地區相對低，而且低準備度人士對準備度不足的警覺性亦相對較低。

富達環球退休調查以嶄新方式評估在職人士的退休準備度，以分數來評估在職人士能否在退休後應付預計的基本生活開支，而是次調查地區包括英國、德國、日本、香港、加拿大及美國。其中，美國獲取最高平均83分，其他地區都是73至77分，香港平均為75分。

富達國際香港業務總監陸劍平指，是次環球調查涉及1.4萬人，當中香港人佔2,100人。調查結果顯示，香港人預期退休年齡為63歲，儲蓄率中位數為19%。

香港80後的退休準備度中位數較其他地區高，錄得89分，富達認為原因包括強積金推出後，提高了他們對退休準備的意識。（資料圖片）

調查內容亦包括評估其資產及預計未來收入，是否足以應付退休生活所需支出。富達將評分指數歸類會4大類，包括極度需要改善、需要改善、進度良好，以及進度理想。當中，香港有37%受訪者低於65分，屬於極度需要改善。

然而，香港的80後及90後的退休準備度中位數較其他地區高，分別為89分及83分。其中得分較高的80後，該組別預期退休年齡是60歲，儲蓄率中位數19%。陸劍平認為，由於80後距離退休時間比較長，而強積金推出後提高退休準備的意識，以及他們擁有較長投資年期，可增長潛在退休儲蓄。

籲儲蓄率在20%

富達更發現，一些屬於極度需要改善的香港人，對退休準備度不足的警覺性遠低於其他地區。富達建議，可以提升儲蓄率至20%，並檢閱資產組合，分散投資組合，增加股票持有量，並延後退休年齡至65歲。

對於近期疫情引致金融極為波動，陸劍平認為情況與過去20年的金融市場波動相似，的而且確突然有更多人將高風險資產轉向低風險，但情況佔整體資產值只是很低的水平。