【醫藥股IPO】康基、海吉亞孖展勁活躍　聶Sir﹕呢隻睇高一線

香港近期迎來多隻醫療概念股上市，其中康基醫療（9997）及海吉亞醫療（6078）已正式招股，次日孖展已分別錄得952.6億及432.4億元，超額認購304倍及194倍，投資者是否應「全都要」？還是集中炒一隻？富途證券分析師聶振邦認為，海吉亞醫療的資本結構、招股規模都有一定吸引之處，值搏率高一線！

專門製造醫療器械公司康基醫療，由本周二起招股，周五截止認購，招股價12.36元至13.88元，每股500股，入場費7,010元。綜合市場數據，首日孖展額已超過656億元，較公開集資部分3.13億元，超購認購208倍，屬今年首日孖展最踴躍新股；次日孖展額達952.6億元，凍資千億指日可待！

招股文件顯示，康基的基石投資者包括富達投資、貝萊德基金、Lake Bleu Capital（清池資本）、OrbiMed Funds（奧博資本），聯席保薦人包括高盛、中信里昂、美林遠東。文件顯示，康基已連續3年錄得盈利，於2017年至2019年期間，分別錄得1.38億元人民幣、2.23億元人民幣、3.26億元人民幣；其產品毛利率更是高達8成以上。

康基醫療專門製造醫療器械，其產品毛利率更是高達8成以上。（官方網頁）

海吉亞基投曾購沛嘉

至於從事腫瘤醫療的海吉亞醫療（6078）同日招股，招股價由17元至18.5元，每手200股，入場費3,738元。招股反應同樣不俗，首日孖展額近276億元，較公開集資2.22億元，超額認購123倍；次日孖展額已累計達432.4億元，超購194倍。

根據招股文件顯示，海吉亞醫療的聯席保薦人包括摩根士丹利及海通國際，基石投資者包括，高瓴資本、奧博資本、清池資本等。根據這些基石投資者過往投資醫藥股的往績，可謂「無往而不利」，其中高瓴資本及奧博資本均是沛嘉醫療（9996）的基石投資者，該股首日升幅接近70%，至今升幅已達1倍。

業務方面，海吉亞醫療近3年收入分別為5.9億元人民幣、7.6億元人民幣、10.85億元人民幣；2017年雖然錄得4,651萬元人民幣的虧損，但2018年起已經扭虧，2018年及2019年分別錄得240萬元人民幣及3,976萬元人民幣純利。

海吉亞醫療2018年已經扭虧為盈，2019年已錄得3,976萬純利。（招股文件）

聶Sir：海吉亞炒上空間大

富途證券分析師聶振邦認為，近期生物科技股當炒，大部分相關股份皆見上升。從基本面看，現正招股的康基及海吉亞，與一般「B股」不同，因為已經錄得盈利，感覺較為穩陣。不過，事實上，康基及海吉亞的每股盈利只有0.2元人民幣及0.1元人民幣以下，市盈率分別為50倍及100倍以上，估值上未算吸引。

不過，聶Sir認為由於兩隻新股認購反應熱烈，假如上市時港股氣氛不俗都可炒上，兩股之中，他會將海吉亞睇高一線，由於海吉亞只發行1.2億股，貨源較康基少，街貨亦比康基少，加上上市前投資者中，康基其中一位上市前投資者成本價僅1.67元，較招股價抑讓87.3%；相反海吉亞上市前投資者最高僅折讓60%，反映海吉亞有更大的上炒空間。