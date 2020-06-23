中原：上半年工商舖成交錄料見新低　料下半年再跌1至2成

受新冠肺炎疫情影響，工商舖成交及租金按年下跌。中原（工商舖）資料顯示，2020年上半年（截止6月19日）暫錄1,381宗工商舖買賣成交，預料上半年可達1,500宗，對比去年1,781宗為低。中原（工商舖）舖董事總經理潘志明指，比較03年沙士、08年金融海嘯、2013年工商舖加辣及2019年社會事件的成交宗數，今年上半年有機會為半年計新低。

但他認為受外圍因素，如量化寬鬆效應，令貨幣持續貶值，加上美國聯儲局宣佈維持低利率，有助提升投資意欲。下半年成交宗數有望上升至約1,650宗，租務成交量則在9,500宗，而交易作價及租金走勢會有10至20%跌幅。

料商業核心區租金跌15%

在商舖方面，中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示市場錄約335宗買賣成交，涉及總成交金額約103.21億元，按年分別下跌約36%及38%。如中環伊利街36號地舖，面積約1,000呎（未核實），原業主劈價5成，以3,400萬易手。他相信隨疫情緩和，成交能按月上升，下半年成交量料升至約2,600宗，民生區的租金有約10%的跌幅，而商業核心區則有15%下調壓力。

寫字樓買賣宗數及總成交額下跌

而中原（工商舖）寫字樓董事陳雁樓指出，截至6月中，共錄得225宗寫字樓買賣個案，涉及總成交金額約44.68億元，按年分別下跌約24%及36%。他認為下半年租金售市場不樂觀，料租金及買賣價分別有約10%和15%的跌幅，而買賣宗數增長兩成至300宗，而租務則見平穩，在2,400宗水平。

下半年工廈交投或回升

工廈方面，該行董事郭楚華表示，暫時上半年錄821宗成交宗數，涉及86.8億元，按年跌58%。她續指在價格下調的環境下，相信對財團吸引力進一步上升。而工業物業價格對比寫字樓或商舖都為相宜，料下半年工作室項目會再掀熱潮。

第三季工廈買賣走勢會下調約8%，租金則會有10%跌幅，而下半年整體工廈買賣成交量則會因呎價下調而有所上升，估計約900宗水平，較上半年增幅約兩成。