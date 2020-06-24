歐央行：經濟數據好轉並非復甦指標

歐洲央行 ( ECB ) 首席經濟學家連恩 ( Philip Lane ) 表示，近期經濟數據回覆好轉，更出現連串強勁數據，但不代表歐元區已從經濟危機中復甦，亦不是良好的衡量指標。

隨著歐洲疫情放緩，各國政府逐步放寬防疫限制後，經濟正從谷底回彈，而最新採購經理人指數 ( Purchasing Managers' Index, PMI ) 及IFO商業景氣指數 ( IFO Business Climate Index ) 等超出預期地強勁，燃起市場對經濟將V型反彈的期望。

不過Philip Lane表示，有鑑經濟萎縮的幅度龐大，開放經濟令近期數據大幅改善是十分正常，但就不代表經濟前景好轉，更不是一個良好的指標。由於先前歐洲實施長期的封城令，相信經濟活動將會在很長的時間內仍遠低於疫情前的水平。

Philip Lane再補充，家庭收入下降以及儲蓄的增加，將繼續對零售銷售帶來壓力，而大家宣稱直升機式的撒錢，為現時實際環境帶來的影響，其效益仍有待商榷。

另外，市場需求疲軟、供應限制及社交隔離措施正阻礙經濟活動正常化。Philip Lane強調，已推出的貨幣及財政措施，應可將通脹率保持在合理的水平，預計經濟將可避免出現通縮。