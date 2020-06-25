美國經濟過快重啟或令局勢惡化　IMF：警惕金融市場樂觀情緒

美國新型冠狀病毒肺炎疫情至今仍在持續擴散，分析稱，美國經濟復甦困難重重，即使恢復，對世界經濟增長的帶動作用也不會像以前那樣顯著。

綜合媒體6月25日報道，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯（Evans）6月24日表示，預計美國經濟要到2022年底才能恢復到疫情危機前的產出水準，受疫情影響，部分經濟增長將永久喪失。

他通過視頻對Corridor Business Journal會議表示，“即使是在三年後，我對經濟復蘇的預期是仍低於疫情沒有發生時的水準。對相當多的人和企業來說，經濟影響是災難性的。令人遺憾的是，代價最大的是一些最脆弱的人群。我的預測是假設對間歇性局部疫情的應對會抑制增長，而如果重新開放的速度快於預期，情況可能會變得更糟。”

部分分析認為，美股漲幅與美國實體經濟背離。（新華社）

美聯儲（Fed）6月早些時候暗示，將在數年內保持低利率以支持經濟增長，政策制定者預計2020年經濟將萎縮6.5%左右，年底失業率將達到9%。

值得關注的是，在國際貨幣基金組織（IMF）最新修訂的《世界經濟展望》中，IMF對2020年世界各主要經濟體的國內生產總值（GDP）進行了修正，將美國由收縮6.1%下修至收縮8%。

IMF﹕金融市場與全球經濟發展已脫節

此外，IMF在最新發布的《全球金融穩定報吿》中警吿，自4月以來，金融市場的樂觀情緒與全球經濟發展基本面之間已經脫節。

上述報吿稱，在各國央行採取前所未有的刺激措施後，風險資產價格上漲。自4月以來，全球金融狀況已大大緩解。股票市場的波動性也從3月的峰值下降，但仍高於長期平均水準。

根據IMF的模型，大多數主要發達經濟體的股票、債券市場的價格與基本面估值之間的分歧已經接近歷史最高水準，多種觸發因素可能導致風險資產的重新定價，這種潛在的重新定價可能會給衰退的經濟額外增加金融市場壓力。例如，衰退可能比投資者目前預期的更深，持續更長。

報吿還認為，投資者對央行支持金融市場的程度和持續時間的期望可能過於樂觀，導致投資者重新評估其對風險的偏好和定價。不過，貿易緊張局勢的重新抬頭可能會使市場情緒惡化，使復甦步伐受阻，並導致投資者情緒變得悲觀，這可能使金融市場的脆弱性更加明顯。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲接受中新社國是直通車記者採訪時稱，考慮到美國疫情尚未平息，美國經濟復甦道路也會比較漫長，恐怕兩年內都難恢復元氣。

摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強也表示，美國工業產能完全恢復預計要等2021年二季度之後，而需求端復甦將延遲到2021年四季度。至於恢復到潛在增長率，美國可能要等到明年年底。