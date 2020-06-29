WTO：全球商品貿易二季度料下降18.5%並觸底

世界貿易組織（WTO）經濟學家認為，儘管2020年全球貿易將大幅下降，但下降程度不太可能超過4月份預測的最壞情況。

綜合媒體6月29日報道，根據WTO統計的數據，2020年第一季度商品貿易量按年下降3%。對2020年第二季度全球貿易初步估計顯示，新冠肺炎（COVID-19）疫情及其相關封鎖措施影響了全球很大一部分人口，全球商品貿易下降約18.5%。這一下降幅度是創紀錄的。

截至目前，全球新冠病例已突破千萬大關。（AP）

鑑於疫情嚴重程度及其對經濟的影響存在很大不確定性，世貿組織4月20日發佈的預測對全球貿易前景提出了兩種可能預測。相對樂觀的前景是世界商品貿易量在2020年將收縮13%，相對悲觀的前景是將下降32%。根據2020年第二季度貿易數據，世貿組織4月份預測的悲觀前景似乎不太可能出現。按照目前的情況，在2020年餘下的時間裏，全球貿易每季度只需增長2.5%就能達到樂觀預期。

大多數國家在4月份和5月份全面實施了嚴格的社會隔離措施和旅行、交通限制，目前這些管控措施正日益放鬆。綜合來看，疫情應對措施及其影響均反映在各種經濟指標中，全球貿易或已在2020年第二季度觸底。

6月中旬航班回升58%

從1月5日到4月18日，承載大量國際航空貨物的全球商業航班下降了74%，到6月中旬航班又上升了58%。與5月份相比，6月份集裝箱港口輸送量也出現了部分回升。採購經理人指數中的新出口訂單指數在4月份出現創紀錄跌幅後，也在5月份開始回升。

預測分析還顯示，與2008年國際金融危機期間相比，國內生產總值增長下降對貿易的負面影響有所減輕，貿易對國內生產總值變化的反應可能更弱。究其原因，一是與2008年國際金融危機相比，在當前危機中，財政和貨幣政策的推出速度更快、規模更大；二是對家庭收入的支持以及對疫情最終會緩解的預期，鼓勵了消費者將消費水準維持在高於預期的水準；三是產出下降的大部分集中在餐飲、個人服務和娛樂等服務行業，這些服務業的進口密集度往往低於製造業。

數據顯示，儘管像汽車等耐用消費品的購買量在疫情危機早期急劇下降，但其他經濟部門在最近幾周已顯示出恢復跡象，電子產品的銷售狀況好於預期。

WTO預計2021年全球貿易增長率將接近5%，遠低於疫情前的增長率。要想讓全球貿易增長迅速回升到疫情前的水準，則2021年的貿易增長率應達到20%左右，這與世貿組織4月份預測的樂觀前景一致。