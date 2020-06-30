【投資攻略】恒指半年結跌3762點　專家談下半年部署　勿現金為王

動盪和異常的2020年上半年將過去，總結恒指上半年累跌3,762點，收報24427點。展望下半年，股市將如何走向？新經濟、醫藥股大升之後，還是否投資者的首選板塊？

新冠肺炎疫情在全球爆發，多個國家實施保持社交距離的措施和經濟停擺，3月份出現環球股災，恒指亦在3月19日低見21139點，股市一片愁雲慘霧。不過，隨著聯儲局推出無上限量化寬鬆，幾近「無限放水」，加上部分國家經濟逐步復甦，資產價格亦相繼回升。

恒指首季深受疫情困擾後，次季拾級而上，雖然在「五窮月」單月急瀉1,682點，但「六絕月」也未見絕境，受惠北水強力入市，一度高見25303點，只是美國疫情仍未受控，加上中美關係緊張仍然緊張，令市場面臨一定壓力。

總結恒指上半年，累跌13.35%或3,762點，高達波幅達7,360點，最高見29174點，最低見21139點 。至於恒指成份股的表現，最佳及最差三甲則見下表。

藺Sir：阿里美團入藍籌 恒指上望28000點

展望下半年，人稱「藺Sir」的資深股評人、智易東方證券行政總裁藺常念說，市場將繼續追捧新經濟股，預期阿里巴巴（9988）和美團點評（3690）8月納入恒生指數後，港股升勢或擴大，下半年有望升至28000點。不過，他認為受制美國控制疫情不力，及特朗普選情受影響，民主黨上場後或上調企業稅，從而影響企業盈利，對股市帶來影響。

藺Sir指，除互聯網股之外，資金亦狂炒生物科技股，料下半年環球疫苗研發若有進展，疫苗相關概念股炒作仍會持續，如康希諾生物（6185）和國藥（1099）。

對於舊經濟股能否追落後，在下半年跑出，藺Sir直指「唔會」，「都無人買啦，你睇下每日成交，頭十位得一隻係舊經濟股」。他又言，投資者不要現金為王，「買咗美團都賺成倍，仲揸住現金，咪原地踏步。現在舊經濟股係熊市，但新經濟股已經踏入牛市」。

人稱「藺Sir」的資深股評人、智易東方證券行政總裁藺常念說，買入美團已賺逾倍，籲投資者不要現金為王，否則只是原地踏步。（資料圖片）

陳偉聰：互聯網龍頭仍有增長空間

不過，新經濟股上半年已大幅跑贏大市，下半年能否持續？uSMART友信證券研究部總監陳偉聰指，互聯網龍頭表現不會太差，雖然估值不是特別平，「但係咪貴到一個地步，去到泡沫？唔覺得係，未來盈利增長會保持到。」

他說，如騰訊（0700）在疫情期間盈利仍有增長，市場願意給予高估值，並非完全不合理，疫情過後，居民生活、辦公模式改變，對於互聯網應用如醫療、教育、辦公、購物、雲的需求增大，相信未來還有增長空間。

舊經濟股部分時間或修復估值

陳偉聰說，不排除舊經濟股估值在下半年修復，但要逐個板塊看，如該板塊業績能夠隨疫情緩和而改善，或明顯受到政策提振，例如內房、汽車、水泥、基建等，才較具值博率。

但整體而言，他指，長遠始終覺得新經濟股會跑贏，若投資者不想理會短期波動，新經濟股將是首選，舊經濟股只會在下半年的部分時間，受惠市場風格切換，資金換馬而追落後。

對於「淡友」認為股市與經濟脫節，陳偉聰指，環球央行放水令市場流動性充裕，資金投入風險資產，但仍有兩點要注意，一是近日疫情新增個案增加，有第二波疫情爆發及各國重新封鎖經濟的風險，二是臨近美國大選，中美角力料升溫，故對下半年股市持中性看法，即使上望亦認為最高只見27000點。