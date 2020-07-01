【HKTVmall】港視料上半年最少賺近億 　攻網店5年蝕約17億後首賺

香港電視﹙1137﹚盈喜，表示根據集團截至2020年5月31日止5個月的未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料的初步評估，預期集團截至2020年6月30日止6個月將會錄得不少於9,000萬元之未經審核股東應佔盈利（不包括預期於截至2020年6月30日止6個月內錄得政府防疫抗疫基金下之「保就業」計劃及其他補助合共約1,630萬元之補助），而2019年同期之未經審核股東應佔虧損為1.554億元。

通告指，這是集團自2015年正式推出電子商貿業務起，至2019年共承受累計股東應佔虧損16.976億元，首次轉虧為盈。

守得雲開，集團表示主要因為承2019年銷售表現之上升趨勢帶來持續增長動力，不斷將客戶由線下轉到線上，以及越來越多的產品類別轉向網上購買及增加購買頻率；由於業務量的增長，總毛利率及混合佣金率上升以及配送成本佔已完成訂單總商品交易額1的百分比下降；於2019年新型冠狀病毒疫情下，集團的網上瀏覽量及業務量比預期增加，進一步提升截至2020年5月31日止5個月之銷售表現。

不過，集團也提醒，下半年之業務增長及財務表現的持續性仍存在不確定性，包括從中美貿易戰、2019年新型冠狀病毒疫情及由本地政治及經濟環境而引起的不明朗消費意欲所帶來的風險：集團之已完成訂單總商品交易額中，約六成來自非糧油雜貨產品類別，例如美容及健康產品、電子電器產品、家品傢俬等，而此類產品非常容易受上述所提及之風險影響。