羅兵咸永道：香港今年失落全球集資額之首　最多8隻中概股回歸

會計師事務所羅兵咸永道預計，本港今年新股市場將有180隻新股上市，集資額達2,300至2,600億元，有望擠身全球三甲。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預期，今年內地新股市場繼續蓬勃發展，期內將有約300隻新股掛牌，集資超過3,000億人民幣，使上交所有望穩坐全球新股市場集資額首位寶座，而第二及第三位則由港交所、紐交所及納斯達克交易所爭奪。

黃煒邦表示，以往本港股市未有接受同股不同權股權架構安排，令不少中概股只可到美國上市，但隨著個人版同股不同權實施逐漸順暢，中概股回流將成為大趨勢，但企業版同股不同權仍需要一段時間方可推出，相信監管當局會考慮市場需求再決定其推出時間表。他估計今年將有6至8間中概股赴港作第二上市。

港版國安法不影響香港國際金融中心地位

中美貿易戰、港版國安法以及社會運動增添市場不穩定因素，不過，黃煒邦說這些事件並無影響香港國際金融中心及上市集資的地位，皆因公司考慮上市是重大商業決定，將取決於市場環境及風險；其業務地點；市場對其熟悉度；投資者興趣等因素，「過去一年無論是香港環境有甚麼改變，申請上市公司數量都沒太大跌幅。」在6月疫情稍為緩和後，有更多公司遞表申請上市。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦（圖左）稱，理財通可讓香港發展為多層次資本市場。（鄺月婷攝）

對於粵港澳大灣區將開展「跨境理財通 」業務試點，黃煒邦稱「跨境理財通 」設定總額度和單一投資者額度，採用封閉式管理也是合理，以避免非法走資。目前本港已有互聯互通、滬港通和深港通，若「跨境理財通 」出台，可向市場提供不同投資產品，促進資金流通，讓本港發展為多層次資本市場。