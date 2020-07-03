建銀國際趙文利：恒指上望28000點　價值股年內續跑輸

建銀國際證券首席分析師趙文利在電話會議表示，第3季度市場氣氛較好，但認為缺乏基本面支持下，板塊追落後的時間不會長，展望下半年，預計恒生指數於20500點至28000點區間上落，基於恒指預測估值9倍及12倍。

趙文利說，環球股市都出現成長股大幅跑贏價值股的情況，相信在疫苗成功研發上市及經濟走出衰退之前，成長股將繼續跑贏，情況起碼延續至今年底，並指結構性行情仍將集中生物製藥、科技和內需股。

下半年不確定性較多

他說，市場已把利好因素充分體現，恒指升上26500點後回調壓力料較大，因不確定性較多，如二波疫情愈演愈烈、上半年業績陸續公布，企業盈利往下調、中美關係、香港立法會選舉前就港區國安法的示威等，恒指20500點非沒有可能，惟一旦新冠疫苗研發非常成功，恒指28000點是很有可能到達。

他又說，恒指8月份季檢開始納入同股不同權及新經濟龍頭，中長期有助改善港股結構，提升盈利成長性及估值上移，隨著新經濟股佔恒指權重愈來愈多，將吸引資金配置港股。

國安法出現特殊情況可能性小

對於港區國安法納入《基本法》附件三，趙文利認為，國安法利好香港，保障自由不受侵犯，法律覆蓋面廣，考慮到去年示威活動的法律漏動，他指法例剛開始時或令國際社會擔憂，但相信在實際執行過程中，對普通人的影響基本可以忽略，出現極端情況的可能性非常小。