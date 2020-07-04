花旗料中國經濟下半年將反彈至6.2%

花旗銀行（CitiBank）研究部董事總經理、首席中國經濟學家劉利剛認為，2020年中國經濟增速是2.4%，首季倒退6.8%之後，第2季度預計回升至2.5%的增速，下半年經濟會反彈至6.2%左右。

劉利剛坦言，花旗給出的預測是建立在市場的正面與負面風險之上，總體上呈樂觀看法。

多數機構認為，放眼全球，2020年只有中國經濟能實現正增長。（新華社）

據他透露，中國二季度經濟增速還是可以達到2.5%的，特別是現在的工業產出值是比較樂觀，中國對疫苗的研發方面，遠遠提前於其他國家，如果中國在9月、10月有疫苗的推出，有望加速經濟的復甦，中國的政策手段，不管是貨幣政策，還是財政政策，都存在較大政策空間。

不過，第二波疫情對中國國內的衝擊，很大程度上會抑制人員的流動，這將對服務業的影響較大；5月份工業產出值已經恢復到4.4%的按年正增長，但如果看國內生產總值（GDP）跟需求相關的數據，還是在負值。固定資產投資還是-6.1%，零售增長為-2.9%，雖然都比4月份好得多，但還是負增長；外貿雖然4月份有正增長，但5月份又回到了負增長，目前還沒有看到外貿有強勁反彈的狀況。

他再次強調，目前市場所看到的風險要大於對經濟的正面因素，但是，花旗還沒有改變對中國經濟的預測。中國完全有能力經濟增速保持在2.4%。