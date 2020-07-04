誠品深圳店今年底關閉　公司﹕這屬艱難且痛苦決定

誠品書店一直是大中華區文青打卡熱點，可是至明年初，深圳的文青要另覓打卡點了。誠品書店在官方網頁公布，位於深圳萬象天地的誠品生活深圳店，因受到新冠肺炎疫情衝擊，與業主華潤置地（1109）友好協議後，確定在今年12月31日結束營業。

誠品指出，回顧深圳店在2015年投入規劃至今，結業是艱難及痛苦的決定。惟展望未來，結業可以創造多羸﹑最合適的重生方案。

公司又指出，突如其來的疫情，改變了世界及人們生活方式，深圳店必須改變營運計劃，以保持公司整體經營質素。經與業主審慎評估及多方探討後，商定這個不得已的決定。

誠品於官方網頁，公布深圳店將於今年年底關閉的決定。（誠品官方擷圖）

誠品深圳店開業仍未足2年。在2018年12月15日，誠品生活百貨（深圳）的微信公眾號「誠品生活深圳」，發布了誠品生活深圳店，於當日在深圳南山正式開業的消息，為誠品在內地的第2家門店。

該門店樓高6層，面積達3.3萬平方米，除了書店外，亦擁有包括設計﹑手作﹑親子﹑餐飲等在內的多品類商戶。

誠品位於深圳的門店，樓言6層，面積達3.3萬平方米。(官方網頁擷圖）

雖然誠品廣受文青一族歡迎，但是誠品及其母公司誠品生活難免受新冠疫情打擊。在今年首5個月，誠品生活營收金額為18.18億元新台幣，倒退13.95%。

單計今年首季誠品生活歸屬母公司淨利潤為713.8萬元新台幣，按年大跌9成。