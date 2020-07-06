港股技術性牛市　重上兩萬六　黃國英：牛到爆　郭Sir：買舊經濟

港股今早勁漲逾800點，重上26200點關口，創3月6日、疫情股災前的高位，半日成交亦高達1,200億元。港股亦較3月低位21139點回升超過兩成，已技術性步入牛市。

政府派錢1萬元的「現金發放計劃」，今早（6日）凌晨時份已經有市民戶口收到錢。踏入7月港股「牛氣沖天」，投資者又應該如何利用政府派發的一萬元，趁著環球股市技術性步入牛市，在股市中「翻一番」？專家認為，應趁勢追入舊經濟股如內房、內險，恒指短線上望兩萬七。

在A股及美股強勢帶動下，港股連續三日大升，累計升逾2000點，上周四及五成交連續突破1,600億元以上，可見大市氣氛極之高漲。A股今日更是癲升，上證半日漲逾4%，滬深股市半日成交超過9,000億元人民幣。

板塊方面，今日港股主要由「舊經濟」帶動，中資金融股全線炒上，藍籌國壽（2628）勁升近一成；內銀「四行」升約2%以上。券商股更是「落鑊」狂炒，光大證券（6178）、招商證券（6099）、國聯證券（1456）、中州證券（1375）升超過15%。相反，股王騰訊（700）近日破頂後，今日先高後低，未有跟隨大市走上。

黃國英認為，今日資金明顯由騰訊等強勢股轉移向舊經濟股，建議長線投資者可留意吸納。（資料圖片）

資金輪轉 由強勢股流向舊經濟

豐盛金融資產管理董事黃國英直言，「個市牛到爆，無得Short﹙沽空﹚」，暫時估計浪頂在27000點，隨著指數愈來愈高，距離目標的百分比亦相當較小。黃國英認為，今次A股帶動恒指走上，一些原本的強勢股如騰訊，資金開始「Rotate Out」，轉向「買平嘢」，流向內房、內險、內銀股等。

他建議，如果投資者欲短線炒落後，可繼續追平貨，當中他認為內房板塊是較容易接受，始終內房的增長一向較內銀強；至於有意長線投資的，便可以選擇在這一輪被資金「Rotate Out」的強勢股，但他相信資金輪轉沒有這麼快完結。

郭思治認為短線可追逐舊經濟股，例如內銀股。（資料圖片）

郭思治：不要「偷雞做淡」

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市正是「尋頂」格局，短線可上望26800點至27000點，又指A股近日大成交走上，建議不要「偷雞做淡」。他分析到，目前由傳統藍籌等舊經濟股帶動，一些內銀、內險、券商股走上，可以繼續追逐舊經濟股，然而新經濟股已經太高，例如芯片股已經升了不少，建議有持貨的投資者設下10%的止蝕位，預防高位回吐。