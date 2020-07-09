A股超強勢　大行唱好籲增持

中國股市升勢完全具備邏輯以及合理性，因為中國正從新型冠狀病毒肺炎疫情中逐漸恢復到正常的生活狀態。

綜合媒體7月9日報道，A股滬深兩市成交額連續5日突破萬億元人民幣，後市更加可期。摩根士丹利研報認為，隨著最近一輪反彈的持續，中國主要股市指標之一將在2021年有望觸及過去10年的最高水準。高盛也同時將跟進，重申「增持中國」。

除中國散戶外，A股正受到全球投資者增持。（新華社）

7月8日，中國股市又一個強勁的交易日，滬深300指數上漲1.61%，上證綜指上漲1.73%。高盛對滬深300指數12個月目標點位也進行了上調，至4600點（此前為4100點），維持中國A股在亞太區（除日本外）的「增持」看法。

摩根士丹利策略師Laura Wang與 Jonathan Garner 在7月7日的報吿中寫到——伴隨著流動性提高和交易量不斷上升，疊加監管和政策方面的支持，A股牛市正在形成。該行將滬深300指數的未來12個月增長目標設定為5360點，與7月8日收盤點位4774相比，約有12%的上升空間。

《日本經濟新聞》7月7日稱，中國的股市正在出現大幅上漲基調，其背景是對經濟復甦和市場啟動措施的期待。經濟復甦趨勢支撐中國股價走高。6月底發佈的中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.9，繼上月之後繼續高於50的榮枯線。

美國《CNBC》報道稱，布萊克利諮詢集團首席投資策略師表示，隨著中國更好地控制疫情，經濟開始持續復甦，再加上政策支持打氣，中國股市是時候開始迎頭追趕了。