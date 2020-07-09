何鴻燊逝世｜多名政商界人士陸續到場　梁志堅﹕為人無架子及豪爽

一代賭王何鴻燊於5月26日辭世，享年98歲。何家成員昨日（8日）起一連三日在北角香港殯儀館致喪，今日（9日）設靈公祭，明日（10日）大殮出殯，再擇吉日安葬。

下午2時，政商界人士陸續到場，包括前港交所（0388）主席夏佳理、翟啟剛及妻子郭晶晶﹑信德集團（0242）執董禤永明﹑卓能集團（0131）主席趙世曾、南豐集團行政總裁梁錦松、港鐵（0066）前非執行主席馬時亨、滙豐亞太區行政總裁王冬勝、銀娛（0027）主席呂志和及其家人，包括長子呂耀東、長女呂慧瑜﹑新世界（0017）執行副主席鄭志剛等。

下午3時後，更多政商界人士前來致喪，包括大酒店（0045）主席米高嘉道理，鷹君集團（0041）主席羅嘉瑞、金利豐（1031）行政總裁朱李月華、會德豐主席吳宗權、前港交所主席李業廣、前行政長官曾蔭權、信和置業（0083）主席黃志祥及副主席黃永光、新鴻基地產（016）執行董事郭基煇等、遠東發展（035）主席邱達昌等。

鷹君集團（0041）主席羅嘉瑞表示，於地產建設商會與何鴻燊認識，對方當時是商會主席。他指出雙方相識數十年，印象最深刻是對方的風趣及幽默。

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米高嘉道理表示，何鴻燊終身奉獻於慈善事業，做了不少好事，十分尊敬他。（黃偉民攝）

大酒店（0045）及中電主席米高嘉道理表示，何鴻燊終身奉獻於慈善事業，做了不少好事，十分尊敬他。

與何鴻燊相識數十年的卓能集團主席趙世曾，今日亦有到場送別賭王。（鄺月婷攝）

趙世曾進入靈堂全程未有佩戴口罩，問到心情時表示「大家都識咗幾廿年，心情唔係幾好，（最深刻回憶？）好多野都記喺心入面。」

會德豐地產副主席梁志堅稱，與何鴻燊相交數十年，「佢都咁上下年紀，對佢黎講都算長壽，係醫院都無咩意思」，又讚他為人豪爽，對任何階級皆無架子，對每方面的人都能輕易應付，「好幫得手」。

朱李月華表示，何鴻燊為人風趣幽默，樂善好施。

金利豐（1031）行政總裁朱李月華對何離世表示可惜，「何生係我好尊重既長輩，認識咗28年，印象最深刻是出席慈善活動，他為人風趣幽默，樂善好施，每次都令人好享受（與他相處的時光）。」

四房何超盈向在場記者派發栥飯。（鄺月婷攝）

扶靈人士名單包括董建華、林鄭月娥

何鴻燊喪禮將於明日（10日）大殮出殯，扶靈人士名單香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣。

喪禮儀式由澳博（0880）副主席蘇樹輝主持，由家屬代表二房長女何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞；由董建華、港大前校長徐立之、李業廣及澳娛股東霍震霆致悼詞。