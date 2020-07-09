A股升勢未止　連續4日成交額逾1.5萬億元人民幣

A股今日再次收高。截至收盤，滬指漲1.38%，報收3450點；深成指漲2.60%，報收13754點；創業板指漲3.98%，報收2757點。

數據顯示，滬深兩市全天成交額達1.72萬億元（人民幣‧下同），比7月8日放大12%，是連續4日保持在1.5萬億元之上。此外，Wind數據顯示，北向資金全天淨買入79.51億元，為連續6日淨買入；其中深股通淨買入46.23億元。

從盤面上看，免稅、黃金、光刻膠居板塊漲幅榜前列，水利、券商、銀行居板塊跌幅榜前列。兩市近200股漲停，市場情緒持續高漲。

A股大漲，有人認為是牛市來了，有人認為僅僅是一個反彈行情。（新華社）

《網易財經》引述中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，建議投資者在市場過熱的時候保持理性，尤其要關注融資餘額，在市場融資餘額上漲幅度過大的時候，儘量不要加槓桿，不要參與場外配資。

《環球網》週三（8日）報道稱，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新接受採訪時表示，中國股市這一輪上漲不是牛市，只是一個放量反彈行情。他認為，中國股市現在還面臨三個不確定性因素：一是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情對中國經濟的影響還沒有完全釋放出來，二是歐美疫情氾濫導致中國企業的出口和涉外業務受到很大沖擊，第三是美國全方位圍堵打壓中國經濟的後果，目前仍不確定。