思摩爾首掛高招股價150%　每手賺1.86萬元　恒指全日挫482點

美股個別發展，投資者憂慮美國疫情轉差會引發新一輪封鎖措施，市場亦注意企業公布第2季度業績。道指收市跌361點，報25706點。標指跌17點，收報3152點。科技股依然造好，推動納指再創新高，升55點，收報10547點。

【16:13】恒指全日跌482點

恒指全日大跌近500點，收市報25727點，跌482點；國指收市報10541點，跌240點，成交額為1,945.7億元。

騰訊（0700）今日表現疲弱，收市報546.5元，升2.9%，小米（1810）升0.2%，收市報16.88元，美團（3690）今日再破頂，收市報208.2元，跌0.8%，阿里（9988）跌2.4%，收市報255.4元。

港交所（0388）跌1.8%，收市報363.8元。

醫藥股今日逆市上揚，中生製藥（1177）升2%，收市報15.2元，石藥（1093）升1%，收市報15.22元。

作為今日焦點新股，歐康維視（1477）收市報37元，較招股價高出152.4%，每手500股，不計手續費賺11,170元；思摩爾（6969）亦高收，報31元，較招股價高出150%，每手賺1,000股，賺18,600元。

【15:56】國泰瀉逾6%

疫情再爆發，國泰﹙0293﹚今日跌勢加深，現挫6.6%至6.69元，成交額1.45億元。

【15:41】內地股市低收 上證跌67點

內地股市今日低收，上證收市報3383點，跌67點或2%，深成收市報13671點，跌83點或0.6%，滬深300收市報4753點，跌87點或1.8%，創業板收市報2778點，升20點或0.8%。

恒指最新報25652點，跌557點；國指最新報10509點，跌272點。

【14:48】亞股普遍低收 日股失守22300點

亞太區股市普遍低收，日股收市報22290點，跌238點或1.1%，澳洲ASX 200指數收市報5919點，跌36點或0.6%，台灣加權指數收市報12073點，跌119點或1%，南韓KOSPI指數收市報2150點，跌17點或0.8%。

【13:23】港股急挫逾500點

港股午後跌勢加劇，恒指跌逾500點，現報25699點，挫510點或1.95%；國指現報10521點，挫259點或2.41%。大市成交達1,222億元。

中國人壽﹙2628﹚挫6.5%，報19.54元，成表現最差藍籌。

【12:12】恒指半日跌307點

港股今日轉弱，恒指半日跌307點，中午收市報25902點；國指中午收市報10607點，跌174點，成交額1,088.5億元。

美團（3690）今早再創新高，中午收市報210.6元，升0.4%，小米（1810）升1.1%，中午收市報17.02元，騰訊（0700）半日跌1.7%，中午收市報553.5元，阿里（9988）跌1.8%，中午收市報256.8元，京東（9618）跌1.4%，中午收市報262.4元。

港交所（0388）今日再創新高，高見373.6元，中午收市報368.8元。

吉利（0175）中午收市報17.64元，升4.1%。

藥股方面，中生製藥（1177）升2.3%，中午收市報15.24元，石藥（1093）升1.6%，中午收市報15.32元。

【11:40】內地股市走勢個別 上證跌1%

內地股市走勢個別，上證中午收市報3414點，跌36點或1%，深成中午收市報13736點，跌18點或0.1%，滬深300中午收市報4792點，跌48點或1%，創業板中午收市報2774點，升17點或0.6%。

【10:17】小米重上招股價

上市剛好逾2年的小米（1810），今日股價終於重上招股價，最高見17.5元，最新報17.32元，升2.9%，成交額為15.5億元。

小米於2018年7月9日掛牌，上市價為17元。

【09:47】思捷獲第二大股東要求召開股東特別大會

思捷（0330）於7月8日獲第二大股東North Point Talent，按公司章程及細則第58條遞呈一份書面呈請要求，召開股東特別大會以考慮及處理多項事項，包括委任Marc Andreas Tschirner為執行董事，及罷免董事Anders Christian Kristansen等。今早股價曾高見1.82元，最新報1.65元，升87.5%，成交額為1,500萬元。

【09:33】亞太區股市今早普遍向下

亞太區股市今早向下，日股跌110點或0.5%，最新報22418點，澳洲ASX 200指數最新報5932點，跌23點或0.4%，台灣加權指數最新報12187點，跌5點或0.04%，南韓KOSPI指數最新報2148點，跌19點或0.9%。

【09:29】內地股市今早低開

內地股市今早低開，上證最新報3418點，跌31點或0.9%，深成最新報13662點，跌92點或0.7%，滬深最新報4796點，跌44點或0.9%，創業板最新報2744點，跌13點或0.5%。

【09:20】恒指低開278點

恒指低開278點，報25931點。國指低開124點，報10657點。騰訊（0700）低開2.5%，報549元；港交所（0388）跌1.2%。

滙豐（0005）跌1.5%，報36.55元；平保（2318）跌0.6%，報89.1元；友邦（1299）跌0.7%，報75.95元。