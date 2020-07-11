中國民航業虧損逐月減少　民航局稱市場需求逐步恢復

中國民用航空局週五（10日）召開新聞發佈會，運輸司二級巡視員靳軍號表示，中國航空市場需求也在逐步恢復，企業效益總體在持續向好，民航行業的虧損額度逐月減少。

綜合中國《澎湃新聞》週五（10日）報道，靳軍員表示，中國民航業6月份虧損額度76.2億元（人民幣‧，下同），相對於2月減虧了170億元，相對5月減虧了38億元。

中國民航業至暗時刻或已過。圖為2020年3月16日，工作人員在瀋陽桃仙國際機場將捐贈給韓國的防疫物資裝機。（新華社）

其中，航空公司和機場較5月份減虧15.3億元和2.1億元。中航信、中航油、中航材等三大保障企業，整體利潤比5月份增加了20.6億元。

整體來看，二季度行業整體虧損是342.5億元，比第一季度減虧了38.5億元。

此外，中國航空安全辦公室副主任吳世傑在發佈會上表示，2020年6月份，全行業共完成運輸總周轉量60.5億噸公里，按年下降42.8%，增速較5月回升7.2個百分點。

上半年，全行業共完成旅客運輸量1.5億人次，為去年同期的45.8%。其中，中國國內、國際航線分別完成1.4億人次和851.9萬人次，分別為2019年同期的48.6%和23.5%。

貨運方面，中國民航貨郵運輸降幅不斷收窄。6月，全行業共完成貨郵運輸量57.8萬噸，按年下降5.8%，較5月收窄6.2個百分點。