劉鶴主持召開金融委會議　稱研究全面落實資本市場違法犯罪

中共中央政治局委員﹑國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會第36次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」工作要求。

會議提及中國證監會將會同相關部委，建立「打擊資本市場違法活動相關協調工作小組」，打擊資本市場違法活動，維護資本市場健康發展。

會議認為，市場主體的誠信建設，事關資本市場長期健康發展，而欺詐發行﹑財務造假等違法行為，屬資本市場的「毒瘤」，損害投資者合法權益，危及市場秩序，制約資本市場功能有效發揮，必須堅決及時地糾正。

同時會議又指出，一直以來由於制度存短板，資本市場違法犯罪成本較低，導致發生多宗財務造假個案。

須進一步加強執法工作

雖然修訂的證券法，已大幅提高資本市場違法成本，惟會議提到中證監及相關部門，仍須進一步加強證券執法及司法工作，堅決打擊﹑遏制資本市場犯罪活動，保護投資者﹑特別是中小投資者權益，以回應社會期待。

會議亦提出，要對「典型重大﹑社會影響惡劣」的個案，依法及時啟動「集體訴訟」，並深化退市制度改革，形成「有進有出﹑優勝劣汰」的市場化﹑常態化退出機制。會議又指出，要強化對重大重點案件的執法宣傳，以起到警醒作用。