員工爆料LVMH旗下Fendi突改佣金制　人工變相減半　公司如此回應

肺炎疫情重創零售業，對奢侈品影響尤其嚴重。法國奢侈品牌集團LVMH旗下的Fendi香港辦公室早前傳出裁員消息後，《香港01》接獲該公司前線員工投訴，稱其所屬分店近日突改佣金制度，變相「減人工」，他的月薪由原來逾2萬元，減至只有1萬多元。

該員工質疑，公司改佣金制度，存心「逼走」員工，又透露同店約有四分一員工打算離職。記者已就事件分別向LVMH及Fendi查詢，Fendi未有正面回應，僅稱事件涉及個人私隱及機密資料，不便透露。

有Fendi前線銷售人員投訴，其所屬分店突改佣金制度，變相「減人工」。（FENDI Facebook）

突改佣金制變相「人工減半」

近日多間零售企業傳出裁員、放無薪假及減薪等消息，Fendi前線銷售員工阿Ken﹙化名﹚向記者透露，在社會事件及肺炎疫情影響下，公司今年3月起修改佣金制度，銷售員工基本月薪大約1.1萬元，如果銷售額達到目標，可額外獲得「私佣」1.1萬元，即每月收入約2.2萬元。

不過，阿Ken透露，近月公司再改佣金制度，該店銷售員的私佣劃一只得基本月薪的1.1%，額外加上3,000元津貼，即月薪僅14,121元；阿Ken最新發現，公司已悄悄在5月刪除額外津貼，只保留基本月薪1.1%的佣金，由5月起薪金僅得約1.1萬至1.2萬元左右，變相將「人工減半」。

阿Ken表示，公司在6、7月生意已見恢復，嘆收入與付出不成正比。（林樂謙攝）

爆料員工︰同店四分一員工打算離職

受疫情影響，公司作出減薪舉動，但阿Ken表示，公司在6、7月生意已見恢復，嘆收穫與付出不成正比。據了解，他工作的門店，上月銷售額超過300萬元。阿Ken透露，自己曾因不滿佣金而向上司反映，惟店長僅稱「無炒你已經好好」，並不斷催促員工「跑數」，包括要求員工在假日致電客戶，還聲言裁員指「下個就到你哋！」，令一眾銷售員工作壓力倍增。

從事奢侈品銷售近10年的他，大呻「這是我入行以來，人工最低的一份工作，只得最低工資！」阿Ken又指，面對上司不斷逼迫，同事的工作情緒十分負面，質疑公司現措施是逼人離職，直言目前該店約四分一員工已有離職打算。

近日多間零售企業傳出裁員、放無薪假及減薪等消息。圖為銅鑼灣羅素街。（資料圖片）

倘單方面改合約 或違僱傭條例

面對公司突改僱傭合約，職工盟零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，若僱主未經僱員同意而更改僱傭合約，例如扣減佣金，導致員工收入減少等，即可能成為「變相解僱」，員工可向僱主追討解僱賠償，或尋求勞工處及零售業總會協助。

香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師則表示，以上事例有否違反僱傭條例，要視乎合約條款，若合約例明佣金由僱主酌情發放，參考公司不定期薪酬調整等，則代表僱主可單方面更改佣金制度。他指出，疫情期間不少企業扣減工資及花紅，部分可以「合理期望」原則追討，例如銀行出花紅，是根據員工過去一年或季度表現而發放，如公司根據現時經濟狀況扣減花紅，僱員認為所得花紅與期望不符，便可循勞工處或相關律師追討損失 。

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5月已傳出裁減後勤人員

據官網顯示，Fendi目前於香港經營9間分店，其中尖沙咀廣東道及中環置地廣場皆為旗艦店。零售業轉差，今年5月，據報Fendi亞太區擬於香港辦公室裁減約三分之一人手，涉及約20至30人，採購部及批發部門幾乎全面解散。

而Fendi母企LVMH於今年4月公布首季業績，銷售額按年跌15%至106億歐元，因疫情影響旗下工廠及門店須停業。首席財務官Jean-Jacques Guiony當時表示，過去3星期內地市場銷售已見改善，表現較好的品牌為LV、Dior及Sephora，而Givenchy、Celine和Fendi則相對較差。