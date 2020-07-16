滙豐環球投資管理將委任沈昱為中國及香港股票部主管　9月生效

滙豐環球投資管理宣布，將委任沈昱為中國及香港股票部主管， 由今年9月起生效，新職位尚待監管部門批准。她將領導一支在香港的投資組合經理及分析師組成的團隊，管理超過70億美元的離岸及在岸中國股票資產。她將向亞太區投資總監馬浩德（Bill Maldonado）匯報。

沈昱從事資產管理行業長達13年，她最近一次任職為法國巴黎投資管理大中華地區股票投資主管，管理離岸及在岸中國股票資產長達5年。在此之前，她曾在倫敦及新加坡為亨德森全球投資管理中國股票基金。

馬浩德表示，相信沈在資產管理行業的工作經驗及往績將幫助他們繼續以最高標準管理客戶資產，滙豐環球投資管理對中國的長遠發展前景仍保持樂觀，今次委任進一步強化了他們致力增長區內資產的承諾，有助把握來自這個快速發展市場的良好投資機遇。

此外，滙豐晉信基金管理有限公司—滙豐環球投資管理與山西信託股份有限公司共同持股的合資公司， 已委任黃立華為主動權益總監，負責領導駐上海的股票投資管理團隊，該委任自今年6月起生效。黃向滙豐晉信投資總監鄭宇塵匯報，並與香港團隊緊密合作。

黃立華在管理中國股票資產方面擁有13年經驗，於加入滙豐晉信之前，他曾任中信產業基金金融市場部執行總經理。