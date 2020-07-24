ATM重挫　科技股見頂味濃？　郭思治、藺常念同你分析

科網股近月飆炒，市場對這個泡沫的疑問愈來愈多！美國證監會主席Jay Clayton周四表態，擔心散戶投資人正在分配資金到高風險的短線交易中，導致部分個股股價飆升，被視為對Tesla（美：TSLA）等飆升股的示警。投行高盛亦提醒投資者應避開蘋果（美：AAPL）股票，預測因銷售、平均售價和單位增長放緩，2021財年每股收益將比市場預期低16%。納指隔晚收跌2.29%，報10461點。

與此同時，今早外交部網站宣布，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。在中美角力升級下，港股科網股今日也「散水」，全天低開低走，騰訊（0700）跌5.2%，收報528元；阿里巴巴（9988）跌3%，報239元；美團點評（3690）跌4.2%，報190.7元。

郭思治認為，今輪科網股已見頂，惟料資金不會轉移舊經濟股。﹙資料圖片﹚

郭Sir：科網股今輪升勢見頂

「ATM」重挫，香港股票分析師協會副主席郭思治認為，今輪科網股已見頂，「估值已經一啲都唔平，大家唔好再記掛之前高位，好多龍頭科網股、新經濟股嘅累積升幅好大！」他續稱，如果無突發事情發生，資金仍可推升相關板塊，但美國日前要求中國關閉駐得克薩斯州城市休斯敦的總領事館後，中國再進行反制措施，事件令市場資金變得保守，甚至撤離，市場觀望美國會否進一步加劇制裁措施。

郭思治指不會形容科網股泡沫爆破，只是今輪的熾熱走勢完結，「騰訊跌10蚊、20蚊唔係爆破，只係勢頭告一段落」，但亦提醒這非代表資金會轉移舊經濟股，因疫情形勢不明朗，舊經濟股一定繼續受創，不會在短期內改變，直至疫苗出現為止，此刻投資主線仍然是5G、醫療等新經濟板塊，待回調更深時吸納。

藺Sir指資金沽貨獲利，建議可部署黃金。﹙資料圖片﹚

藺Sir：資金沽貨獲利 可部署黃金

智易東方證券行政總裁藺常念則認為，科網股已成泡沫，近期升足多日後，因蘋果和亞馬遜為首的美國科技股升勢停止並倒跌，加上「中美差唔多去到戰爭狀態」，故科技板塊的資金先行沽貨獲利。

他直言，「ATM」之中的美團升勢已過龍，現價需對其業務有很大想像力，「睇你信唔信」，認為合理價格應在150元樓下，至於騰訊和阿里巴巴以基本面來說仍然合理，只是見頂後回吐。對於市況回落，資金是否可以部署撈底，他認為估值仍高，「未唔好買住囉，或者可以買黃金嘅」。