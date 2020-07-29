德美利看好健康護理板塊　市場焦點由貿戰轉向大選

德美利證券發表美股投資展望，香港德美利證券行政總裁梁偉基指，如果疫情能夠盡快面世，美國經濟或可呈「V型」反彈，可在一年內復甦，但若然疫苗未能及早面世，經濟或現「W型」復甦。

他認為，目前揀股並非只看企業的P/E（市盈率），應該留意更多D/E（負債對權益比率），因為現今資本市場估值已經炒得相當貴，投資者應盡量避開過高負債的公司，例如酒店、郵輪、零售行業，一旦無法還債或引發倒閉潮。

他認為目前公司「Cashflow is King」，要有強勁的現金流，而且最好業務遍布環球。由於美元近期持續回落，若然一家國際企業有環球業務，當他們在內地、歐洲的業務盈利最終以美元計價，盈利表現會顯得更佳。

香港德美利證券行政總裁梁偉基認為，健康護理行業負債比率較低，而且現金流相對較強。（黃寶瑩攝）

梁偉基相信，市場對貿易戰發展已經表現麻木，焦點將轉移去美國大選。他提出，如果由特朗普的共和黨勝出，將傾向幫助金融板塊，並對傳統石油、天然氣、國防、軍事行業有較多支持。然而，拜登所屬的民主黨，較為支持綠色環保，對新能源行業有正面支持，但由於民主黨推祟醫療改革，減低藥物價格，相信對醫療板塊有負面影響。

不過，梁偉基認為健康護理始終負債比率較低，而且現金流相對較強，較下半年較為看好該板塊。他預期疫苗發展良好，如果疫苗和疫情發展沒有出現差池，美股再尋底的機會輕微。

對於美元走勢，他指出近期美元回落，事實上對美國企業沒有幫助，根據羅素2000指數，成份股大部分是美國本土公司，而指數表現仍然一般。相反標普500指數有40%盈利來自海外，故此當盈利以較弱的美元計算，盈利表現有所增加，故環球業務公司會跑贏本土經濟走勢。