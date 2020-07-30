渣打：已在大中華及北亞區發放200億元紓緩貸款

渣打集團（2888）公布截至今年6月底止中期業績，稅前法定溢利16.27億美元，按年減少33%。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，上半年經濟環境充滿挑戰，包括新冠疫情帶來全球經濟急速下滑，以至息口、油價有大幅下調，但渣打整體上半年業務保持穩健狀態，收入增長5%，成本比去年跌2%，故撥備前的經營溢利增長了22%。貸款減值增加13億美元，導致整體稅前盈利跌逾兩成。

洪丕正指，從地區區域性而言，大中華及北亞區貢獻近六成盈利。核心一級資本充足比率（CET1）達到14.3%，是多年來的高位，亦超越該行13%至14%中期目標的上限，面對經濟不穩定，有充裕的資本比率是很重要。

洪丕正預期未來數季，包括中國在內等較大型的市場，將會帶動全球經濟慢慢復甦，但不穩定性及波動性大，而過去六個月，渣打在大中華及北亞區發放約200億港元的紓緩借貸，令受惠的中小企大幅增長64%，最近亦投放3億港元設立大灣區業務中心。

渣打香港超過八成交易支付經數碼渠道執行

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港繼續成為集團在眾多市場中盈利貢獻最大的地區。渣打香港上半年營運收入微跌1%，雖繼續在數碼能力及虛擬銀行方面投資，但成本仍受有效控制。因疫情影響客戶，渣打香港增加了信貸撥備，無可免影響該行上半年盈利能力。

禤惠儀指出，零售銀行業務續為渣打香港提供最大的盈利貢獻。由於分行營業時間縮短，社交距離限制實施，到分行的客戶上半年錄得減少，營運收入按年跌3%，然而用遙距方式處理銀行事務的客戶增長38%，目前超過八成的交易支付是經數碼渠道執行。