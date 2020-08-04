華僑永亨料中國全年GDP增長2%至3%　人民幣兌美元6.95受阻

華僑永亨銀行發表「2020年下半年度經濟展望」。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，中國在疫情中「First in first out」，即使中央沒有對全年經濟增長作出預測，但該行認為全年可增長2%至3%。

李若凡指，環球市場在第二季已經收復第一季的失地，而油價亦由負值回復至每桶40美元的水平，恐慌指數在3月升至歷史水平，目前已經大幅回落。她認為，3月份大跌市原因主要是疫情關係，但目前情況已經改善，加上市場上有120隻疫苗研發中，當中多隻已進行第三階段試驗，深信不會重回全球封鎖的情況。

中國經濟走出谷底 全年增長上望3%

她提到，中國最近提出「內循環」經濟，是在外在環境不理想下刺激內需，即使是傳統出口商亦要轉移刺激內需增長。該行暫時估計，全球經濟已經見底，中國經濟亦已走出谷底，只是視乎全球經濟復甦速度有多快，估計中國全年經濟可增長2%至3%。

貨幣方面，李若凡提到美元在2018年至2019年間都是依靠較高息口支持，但自從利率降至負利率水平後，便持續走弱。當美金轉弱，但人民幣表現並不及一籃子貨幣強，相信離岸人民幣6.95成阻力位，但美元弱的前提下，對人民幣不感悲觀。

本港銀行體系結餘料增至2000億以上

至於港元方面，近月持續觸及強方兌換保證，該行預期今年第三至四季度銀行體系結餘會增至2,000億元。李若凡稱，除非螞蟻金服這些大型IPO在今個月出現，否則總結餘不會太快突破2,000億水平。而短期拆息亦不會有太大下跌空間，相信一個月拆息繼續於0.2至0.25的區間徘徊，除非頻密觸及7.75強方兌換保證，加上總體系結餘有突破，拆息才會進一步回落。

對於香港面對制裁的風險，李若凡認為，相信中美衝突牽涉到的領域，雖然部分與香港有關，但不至於影響香港金融市場穩定性，又認為美國不太希望傷害聯匯制度，因為美國亦要顧及自己一定利益，不認為會進行十分極端的措施。她又指，香港仍然是連繫中國與海外的重要戰略地方，地位不容易被取替。