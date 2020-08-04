【專訪】銅鑼灣SOGO半年收入劈半　利福CFO︰百貨場內無吉位

疫情持續令零售業雪上加霜，SOGO母企利福國際﹙1212﹚今午公布中期業績，收入大減55.2%至9.42億元，轉蝕2.27億元，去年同期則賺12.86億元。公司雖然不派息，惟股價全日收升2.6％，報6.39元。

其中，銅鑼灣旗艦店上半年銷售額按年跌49.3%，尖沙咀崇光銷售額則急挫71.1%。集團財務總監﹙CFO﹚潘福全接受《香港01》電話專訪時稱，即使第三波疫情爆發，現時市道仍較2、3月時理想，旗下百貨未受退租潮影響，惟因遊客絕跡，無法預期市況何時復蘇。

上半年銅鑼灣SOGO旗艦店銷售額按年跌49.3%。（資料圖片）

本地爆發第三波疫情，令原先疫情稍微緩和，市道有望轉好的預期再度粉碎。潘福全認為，疫情剛爆發的2、3月份生意最差，「7月（生意）唔會衰得過2、3月，因為市民都慢慢適應緊，但都唔會好得好邊，最主要係無哂遊客。」他指看不到疫情短期有任何改善跡象，以及旅客限制入境措施會持續至何時，形容難以預測下半年市況，包括何時復甦，以至復蘇力度。

早於5月SOGO將每年的舉行「崇光感謝祭」，由以往集中兩至三星期進行，延長接近兩個月。潘形容，5、6月疫情有所緩和，加上延長優惠期限，讓顧客購物更方便，幫助SOGO帶動生意額及人流，今後會否繼續此模式則要視乎市況而定。

利福國際財務總監潘福全稱，即使第三波疫情爆發，現時市道仍較2、3月時理想，旗下百貨未受退租潮影響。（資料圖片）

與租戶密切合作 未受退租潮影響

近來不少國際零售品牌相繼棄租旺區店舖，潘稱旗下百貨業務未受影響，「你可以嚟數下，我地無吉舖㗎！」SOGO一向不設固定租金，是按營業額分成釐定租金，並設最低營業額要求，問到有否向租戶提供租金優惠，他指與租戶密切合作，暫時續約情況未受影響。

他補充，國際品牌撤出本地市場並非香港獨有的情況，稱零售商在各個市場均有部署，在先進國家如歐美同樣關閉多間門市，不能因其香港業務有所調整，便「一面倒」指他們撤出香港，不同意品牌是因看淡本港業務而離場。

零售協會早前建議取消底租一年，改按生意額分成計算租金，他稱由於SOGO不設底租，難以評價坊間做法，目前零售商經營環境嚴峻，建議業主或可將固定租金調低至合理水平。

啟德SOGO延遲落成 地皮流標無損部署

集團最新披露，啟德地皮將發展成兩幢商業大廈，提供空間作零售及辦公室用途，設立一家全面百貨店及配合百貨店營運的其他設施，與用於購物商場以及其他娛樂及餐飲設施，辦公室空間則將部分留作自用，部分將會出租以獲取租金收入，相關工程因疫情而延誤，目標在2023年前落成。

近期政府推出的啟德商業地相繼流標，利福有份參與競投，與信置（0083）合作投標的啟德2A商業地最終流標，潘福全解釋，集團投資的啟德地皮屬長線投資，短期因素不會影響其效益及營運方針，「買完一樣野有利潤固然好開心，反之亦然」，未來遇到合適的項目亦會參與。