調查指六成WFH打工仔冀重返辦公室　Y世代話有3大好處

WFH太耐想返辦公室?仲量聯行調查顯示,亞太區上班族已適應廣泛推行在家工作﹙WFH﹚的安排,但大部分人仍希望重返辦公室。

辦公室工作有三大好處

仲量聯行最新發佈的亞太區報告《Home and away: the new hybrid workplace?》(在家辦公:新的混合工作場所?)指出,僱員一致認為,他們雖享受在家辦公的自由,但亦懷念在辦公室工作時的人際互動及面對面的交流。

新冠病毒疫情肆虐亞太區期間,區內平均68%的受訪僱員曾在家辦公,其中61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作,並希望未來可採取結合更多彈性工作安排的混合辦公模式;而香港、日本及中國內地的僱員則最掛念私人生活和工作時間的界限。

調查也顯示,66%的千禧世代(泛指1980 至1990 年代出生者,Y世代)受訪者較其他年齡組別受訪者渴望重返辦公室,他們強調在辦公室工作有三大好處,包括可促進人際交流、擁有專業的辦公環境,以及集中精神工作。此外,81%的千禧世代同意在科技已足以支持在家工作,52%認為在家工作的生產力更高。然而,部分受訪者則表示受到空間和設施限制,令他們難以有效地在家工作。

61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作。﹙資料圖片﹚

探索混合辦公模式

仲量聯行亞太區行政總裁顧東尼Anthony Couse指出,亞太區僱員已順利過渡至遙距工作模式,但據該行了解,現時亦有不少人士嚮往辦公室所提供的文化及個人體驗。種種跡象更清晰表明辦公室將長期存在,但企業仍需因應區內僱員對遙距工作接受程度上升重新構想工作場所。

Anthony Couse續稱,受訪者認為無論其團隊是在家工作還是在辦公室工作,僱主均有責任培養這種樂觀態度。僱主探索混合辦公模式的主要考慮因素包括:

• 辦公空間將繼續存在:遙距工作的接受程度上升雖有助員工團隊變得更分散和多元化,但亦對生產力和效率構成挑戰。在大部分情況下,辦公空間將繼續享有作為最理想工作環境的重要性。

• 辦公空將被重新塑造為社交樞紐:辦公室提供了一種無法在遙距工作中複製的文化,並且是員工一起實現共同目標、宗旨和願景的社交樞紐,因此需要重新定義或重新設計工作區域,以提供遙距工作及在辦公室工作的團隊之間共同工作所需的基礎建設。

•未來足跡將有助選擇和提高靈活性:在家工作時,不少僱員更靈活掌握個人和工作之間的安排。因此,企業將不得不重新定義其地產足跡,並與家庭辦公室、共享工作間、衛星辦公室及總部辦公室並存,實現真正的混合辦公模式。

仲量聯行發佈的《Home and away: the new hybrid workplace?》(在家辦公:新的混合工作場所?)調查報告乃基於亞太區內澳洲、中國、印度、日本及新加坡共5個國家約1,500名員工的觀點。受訪者被問到的話題涉及遙距工作時間延長的影響、科技應用,以及長期存在的專業行為變化。