【MPF】駿隆：7月人均賺8142元　年初至今成功轉賺2471元

駿隆表示，新型冠狀病毒疫情未穩，有些地區出現新一波疫情，不利整體市場氣氛，但強積金回報表現7月份繼續造好。截至7月31日，駿隆強積金綜合指數升8點或3.7%，報232點，為受疫情衝擊以來，年初至今回報首次由轉虧為盈。月內強積金每人平均賺8,142元，年初至今人均賺2,471元。

三大主要指數全線上升，股票基金指數升16點或5.2%，報315點；混合資產基金指數升9點或4.2%，報225點；固定收益基金指數微升1點，報128 點。

駿隆指，受疫情及其他因素影響，環球投資環境極端波動，恒指年初至今總回報錄得負10.6%，但強積金市場卻現反彈。駿隆強積金綜合指數年初至今回報為1%，7月份強積金總資產更突破1萬億元；當中7月單月上升400億元，約360億元為投資回報。資產流向方面，約13億元資產值從較高風險類別流出至較低風險。

長線可納新經濟及藥業比重高的股票基金

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期新經濟及藥業板塊將會維持強勢，債券價格亦會持續高企，長債出現輕微調整跡象，籲投資者留意美國選情所引致的風險及中美關係惡化對周邊地區的影響。

他指出長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高的股票類別基金。