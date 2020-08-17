大疆將進行大規模裁員？　公司否認並稱讓子彈飛一會

中國無人機巨頭深圳大疆科技有限公司現任和前任員工透露，該公司一直在對其全球銷售和營銷團隊進行大規模裁員，有三分之二的銷售團隊被裁。

《路透》引述知情人士表示，這家全球最大的無人機製造商最近幾個月將其深圳總部的企業銷售和營銷團隊從180人削減到60人，消費者部門方面也有類似的裁員。

報道稱，其曾經用來突出大疆無人機拍攝潛力的全球視頻製作團隊，已經從最鼎盛時期的40人至50人縮減到3人左右。在韓國，一個6人的營銷團隊已經被整體裁掉。

大疆發言人對此表示，在經歷了多年的強勁增長後，該公司在2019年意識到其結構 「變得難以管理」。

「我們不得不做出一些艱難的決定來重新調整人才，以便我們能夠在充滿挑戰的時期繼續實現我們的業務目標，」該發言人補充道。

另外，多名知情人士透露，大疆正考慮對公司的1.4萬員工進行「大幅裁員」。

一名公司的前高級員工說：「2015年之後，我們的收入大幅增長。然後我們光顧著不斷招人，卻沒有建立適當的結構，來設法把創業公司發展成為一家大公司。」

但隨後，大疆公關總監謝闐地表示：「8月15日路透社報導美國政府封殺中國互聯網巨頭阿里巴巴，幾個小時後路透社宣佈這是一條假新聞。考慮到大疆總共1.4萬人，按路透社的說法這公司都沒人了。我建議讓子彈飛一會。」