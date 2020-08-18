商品大王羅傑斯：聯儲局放水推動美股盛宴　警告會有夢醒的一刻

有商品大王之稱的羅傑斯（Jim Rogers）表示，目前的美股「盛宴」是受到了美聯儲（Fed）巨大流動性的支撐，但「一切終有夢醒時」。

據《第一財經》8月18日報道，羅傑斯預計，未來幾年內美股將經歷最糟糕的熊市。與此同時，美國早已成為史上全球債務最高的國家，而美國的年輕人將不得不為此買單。吉姆·羅傑斯還分享了他的投資經驗，建議投資者在任何情況下都不要輕信別人的投資建議。

羅傑斯認為，目前美股的上漲是受到巨大流動性支持。（新華社）

羅傑斯表示，新冠肺炎疫情初期，美國股市創下幾乎是史上最慘烈的跌市紀錄。此後美聯儲和聯邦政府介入，並祭出巨大流動性支持，極快地扭轉了局勢。他說，「但是，若誰給我幾萬億美元，我也能創造一場上漲盛宴。誠然，一切終有夢醒時，到那時就要問：現在怎麼辦？」

羅傑斯說，「我們正經歷的一切已是最糟糕的了，各地企業倒閉潮頻現。當這一切都過去，且果真出現泡沫的話，我們將面臨前所未有的挑戰。熊市和債台高築也構成的棘手難題。如今，全球債務已達歷史新高。」

對於美國經濟復甦作何預期，羅傑斯稱，美國經濟想要回到半年前的狀態都非常困難。現在，依舊有許多商業活動未獲准重開，加之民眾的恐懼心理尚未平復。這與金融市場不同，他認為美國經濟需要相當長一段時間才能恢復到強勁增長。

羅傑斯表示，非常擔憂美股市場與經濟基本面的背離。只要美國實體經濟依舊疲軟，華府就會持續不斷地提供寬鬆支援。政客需要獲得連任，這才是他們的正經生意。他不支持這一做法，只是陳述這一事實。對全球經濟而言是好是壞，短期內也許是利好，長期來看將會積累嚴重問題。