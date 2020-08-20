大摩前首席經濟學家：未來幾年美元將現重大調整　或大幅貶值35%

由於美國宏觀經濟失衡、全球領導力的喪失以及歐元走強這三個原因，摩根士丹利亞洲區前主席斯蒂芬·羅奇（Stephen Roach）認為，美元在未來幾年將出現重大調整，可能會下跌35%。

《第一財經》報道，羅奇認為，美元下跌除了受一些短期交易方面的因素影響外，還有三個主要原因：一是美國宏觀經濟失衡已經十分嚴重；二是美國已經放棄了全球領導角色；三是歐元崛起。

另外，他指出，美元持續貶值將可能帶來三方面風險。

首先，美元貶值不利於美國和世界金融市場的穩定，可能導致表現一直強勁的美國股市甚至債市發生廣泛且急劇的調整，從而導致大多數金融資產價格大幅波動。

其次，美元疲軟會給美國通貨膨脹帶來上行壓力。過去幾年美國的通貨膨脹水準表現得非常好，這使美聯儲（FED）有餘地將利率維持在接近零的水準。但是如果通脹上升，而美聯儲不採取行動，這符合美聯儲最新的貨幣政策指引，將把實際利率推入負值區間。一旦這種情況發生，就會重複美國在20世紀70年代看到的情況，那時負的實際利率就削弱了美元。

第三，美聯儲已經表示，它將繼續保持非常寬鬆的政策環境，無限期地將政策利率維持在接近零的水準。然而，美元大幅貶值，將會推高美國的通脹。到那時，美聯儲可能將不得不改變其觀點。美聯儲無論出於什麼原因收緊貨幣政策，都會給實體經濟帶來風險，因為實體經濟已經習慣了利率將在很長一段時間內保持在接近零的水準。

看空美元似乎已經成為全球共識。（Reuters）

那麼，美元地位終結了嗎？

羅奇認為：美元走軟不利於整個新興市場的穩定。一個最近的例子是2013年發生的「縮減恐慌」（taper tantrum），在此之前美聯儲曾表示將把政策利率恢復到更加正常的水準。

另外，根據國際清算銀行（BIS）的數據，美元仍然是各國官方外匯儲備中佔比最大的貨幣，從2000年的略高於70%下降到現在的略低於60%。因此，美元作為主要儲備貨幣的地位有所下降，但其比重仍遠高於其他貨幣。第二大主要儲備貨幣歐元目前約佔20%的份額，但未來可能份額會提高。因此，即使美元匯率下跌35%，它在未來數年仍可保持主導儲備貨幣的地位。