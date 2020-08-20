恒基地產半年少賺62%至28億元　派中期息0.5元

恒基地產（0012）公布上半年業績，期內溢利為28.34億元，按年下跌62%；若撇除投資物業及發展中物業經重估後公允價值虧損約23億元，基本溢利為51.82億元，按年下跌23%，派中期息0.5元。

集團解釋，基礎盈利減少由於受新冠肺炎疫情影響，以及去年同期出讓尖沙咀天文臺道一半權益的盈利所致。

期內香港住宅物業銷售總額達53.74億元，按年升81%，集團去年向獨立第三方出讓一間新界和生圍地權益，期內集團貢獻盈利36.86億元。內地物業銷售額則按年升52%至29.15億元。

收租物業方面，香港應佔租金總收入按年跌5%至34.9億元，主要出租物業出租率為96%，內地應佔租金總收入則跌2%至7.33億元。

共3800伙住宅單位可供出售

截至今年6月底，恒地在港有約3,800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售，集團在港已出售但未入賬的物業銷售金額累達149.24億元。

集團表示，疫情反覆、中美關係持續緊張，地緣政治局勢升溫，均對本港經濟有負面影響對集團各項業務的經營環境預期仍充滿挑戰，料本年度基本業務仍 將有平穩表現，惟因疫情關係，物業價值可能持續受壓，繼而令投資物業重估後錄得 公允價值虧損。

千色Citistore母企恒基發展上半年溢利升129%，每股盈利1.6仙，按年升1.3倍。（資料圖片）

恒基發展溢利增1.3倍

至於恒地旗下，從事千色Citistore的恒基發展（0097）公布上半年業績，期內股東應佔盈利為4,800萬元，按年升129%；派中期息1仙，按年減半。

集團在港經營6間千色Citistore百貨公司及3間UNY香港，期內收入減少5%至8.8億元，其中千色Citistore銷售自營貨品收入減10%至1.89億元，毛利率維持 33%。

集團表示，由於疫情反覆，百貨業之經營環境預期仍充滿挑戰，料超級市場業務則可望保持穩定，疫情令顧客喜好及消費模式均有所轉變，由於網上訂購食品瞬間已成為市場趨勢， 「UNY香港」於本年七月在其APITA門店推出新鮮壽司、刺身及其他美食之網購速遞服務。