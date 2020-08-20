嘉里建設：7月已達全年銷售目標78%　對本港樓市保持信心

嘉里建設（0683）上半年溢利減少七成至10.74億元，首席財務主管裁王志剛提到，集團全年銷售目標為80億元，至今年7月香港已達標，包括港銷售錄39億元，內地錄23億元，整體達目標的78%，而第四季內地將推出兩個項目，故有信心可完成全年目標。

他又表示，集團有逾1,000億元資產，其中香港佔420億元，內地則佔620億元，料可支持集團約10年銷售。

疫情對樓市有影響 長期仍保持信心

集團副主席兼行政總裁郭孔華認為，內地經濟於第2季已反彈，疫情緩和後基建及房地產已漸恢復，雖然中美關係持續緊張構成影響，惟有信心內地經濟可保持穩定增長，目前酒店餐飲及入住率慢慢回升，對下半年業務保持樂觀。

中港辦公樓方面，他認為，中美關係及疫情影響企業投資信心，短期「能見度不是很高」，相信對短期寫字樓租賃有影響，不過，隨著各國推出量寬，內地經濟活動復甦，料中長期前景正面。至於商場，他稱上半年內地部分商場無法如常營業，集團已向受影響租戶提供租金紓緩，影響投資物業收入，隨著內地疫情緩和，相信下半年相關措施會減少。

本港樓市方面，郭孔華認為，疫情對樓市有影響，惟不會改變港樓趨勢，香港仍有龐大住屋需求，無限量寬及低息環境對樓市有長期支持，加上國際金融中心地位不會動搖，商業活動持續帶動工商業物業需求，對本地資本保持信心。