京東網易包辦上半年首兩大內地TMT上市　PwC：赴美上市不明朗

羅兵咸永道（PwC）公布今年上半年中國科技、媒體及通信行業（TMT）企業首次公開募股（IPO）數據，其中兩宗最大的內地TMT企業IPO在香港進行。

報告指出，今年上半年內地TMT企業IPO數量共有55宗，較去年下半年的74宗有所下降，融資總額約972億元（人民幣，下同）。

其中，於香港第二上市的京東集團（9618）、網易集團（9999），分別錄得275億元及221億元融資額，屬今年首兩大內地TMT企業IPO；至於在上海科創板上市的華潤微電子，則以43億元位列第三。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通信行業主管合夥人周偉然表示，今年上半年內地TMT公司的上市勢頭，相對未受新冠肺炎疫情太大的影響，同時在中概股回歸香港第二上市以及科創板的帶動下，依然保持活躍。

上半年36%的內地TMT企業選擇香港及海外上市，融資額達640億佔整體66%，反映大企業傾向在香港及海外上市。（資料圖片）

赴美上市將面對不明朗的因素

以板塊分類，內地TMT企業傾向於科創板上市，佔38%，但融資額只有252億元，佔總融資額的26%；然而，36%的內地TMT企業選擇香港及海外上市，當中融資額達640億，佔總融資額的66%，反映大企業傾向在香港及海外上市。

以行業分類，上半年技術硬件與設備行業IPO共26宗；軟件與服務行業24宗；媒體行業5宗。由於香港及海外市場上市政策允許尚未有盈利的企業帶虧損上市，故此上半年於香港及海外上市的20家TMT企業中，共有5家處於虧損狀態，但受惠網易及京東利潤規模遠超同期上市的其他企業，導致香港及海外上市企業的平均淨利潤較高。

周偉然又指，多家中概股於香港第二上市，為眾多海外上市的中概股公司提供啟示，並將對香港資本市場帶來積極影響。至於赴美上市的內地TMT企業數量，在2020年上半年並未受到中美摩擦的顯著影響，但2020年下半年其估值水平及發行規模等或將面對不明朗的因素。