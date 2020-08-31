「恒生投資快」App新增認購新股及孖展申請功能

恒生銀行（0011）表示，旗下「恒生投資快」應用程式新增認購新股及認購新股貸款申請功能。

透過「恒生投資快」認購新股，客戶做三個步驟即可完成。同時，該程式亦提供有關新股的最新市場消息，客戶毋須切換到其他平台即可作出投資決定。客戶亦可在該程式追蹤新股上市表現，首天表現、累計升跌及公開發售認購倍數等資訊在應用程式中一覽無遺。

「恒生投資快」亦新加入認購新股貸款申請功能，有需要申請新股貸款的客戶可簡易地透過該程式申請所需投資資金，客戶只需點擊有關新股貸款的標籤，申請貸款總額、所需存款及有關費用將一目了然顯示在應用程式上。

該行本月中推出手機開戶服務，讓全新個人銀行客戶可透過恒生個人流動理財服務應用程式開立銀行戶口。為了進一步滿足客戶理財所需，透過手機開戶的客戶現可透過數個簡單步驟，同時啟動投資戶口。

客戶成功以手機開立銀行戶口及登記個人e-Banking 後，可選擇啟動證券、基金及基金每月投資計劃、SimplyFund及股票每月投資計劃等戶口。客戶毋須親臨分行，只需透過恒生個人流動理財服務應用程式填寫相關資料及上載住址證明，有關申請通過審批及認證程序後，投資戶口將於3至5個工作天內啟動。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，恒生的流動投資方案，特別是去年推出了「恒生投資快」，令該行在今年上半年的證券交易量較去年同期升58%。