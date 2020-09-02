中國官方研發經費排名：一個華為超25省市

中國國家統計局發佈的「2019年全國科技經費投入統計公報」顯示，華為公司的研發支出高於內地25個省級行政區。

澎湃新聞9月2日報道，公報顯示，2019年中國全國共投入R&D經費（研發投入）22,143.6億元人民幣，按年增長12.5%，與國內生產總值（GDP）的比值為2.23%，按年提高了0.09個百分點。

華為已是中國高科技的標誌性企業。（新華社）

2019年的數據顯示，如果把北京、上海、深圳三城的研發經費加起來，共計4,390億元，相當於全國研發經費的20%，顯示這三個城市對研發的重視。

值得一提的是，華為2019年的研發支出達到1,317億元，佔其銷售收入的13.9%，佔全國研發經費的6%。如果把華為列為一個省級經濟體，其研發支出可以排名中國內地第7，僅次於廣東、江蘇、山東、北京、浙江、上海，高於內地25個省級行政區。

需要注意的是，華為2019年的研發經費比深圳全市還要高，說明華為的研發經費貢獻給了多個城市，不是深圳一個城市獨享。

美國《財富》雜誌最新的榜單顯示，中國擁有的世界500強數量已超過美國，但從研發投入看，前30名企業裏只有華為和阿裡兩家中國企業，而美國企業有15家，德國有6家，差距還是比較大的。